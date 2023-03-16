انت الان تتابع خبر الوافدون يستفيقون على صدمة قوية بعد إعلان السعودية بدء سريان توطين هذه المهن والوظائف الممتلئة بالمقيمين .. وتحذر من الغرامة! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت عن بدء سريان تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهن شهيرة وهي الطيران المرخصة في كافة مناطق المملكة.

حيث ان ذلك يأتي بالتعاون مع الجهات الإشرافية بدءا من 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15،وذلك عقب انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

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ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

قرار توطين مهن الطيران

وتضمن قرار توطين مهن الطيران المرخصة في مرحلته الأولى توطين 4 مهن مقصورة على السعوديين وهي: “مراقب جوي ملاح جوي، منسق حركة أرضية، ومساعد طيار، وبنسبة 60% لمهنة طيار جناح ثابت، وبنسبة %50 لمهنة مضيف طيران حيث يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل والتي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في مهن الطيران والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.

وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: “دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية “هدف”.

الموارد البشرية

ويأتي هذا القرار في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني وذلك لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأصدرت الوزارة، دليلاً ارشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين