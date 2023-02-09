انت الان تتابع خبر رسمياً .. السعودية تعلن عقوبات صارمة لكل كفيل يمارس هذا الفعل بعد اليوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية عن توقيع عقوبات صارمة على أصحاب العمل بالسعودية وذلك عند سماح الكفيل للعامل أو الموظف بالعمل خارج نطاق عمل الكفيل أو لحساب العامل الشخصي، وتطبق عليه العقوبات التالية:

حبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر. غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. منع صاحب العمل من استقدام عمالة أجنبية لمدة 5 سنوات.

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الموارد البشرية تفرض رسوم إضافية على صاحب العمل (الكفيل) اعلنت وزارة الموارد البشرية في بيان لها عن أنه يتوجب على صاحب العمل أو الكفيل دفع رسو تغيير منهة العامل الأجنبي، ويضاف ذلك الحق لجملة حقوق العامل الأجنبي بالمملكة والموضحة عبر قانون العمل السعودي كما يلي:

لا يحق للعامل أو صاحب العمل تغيير المهنة المدونة في رخصة العمل إلا من خلال اتباع الإجراءات القانونية. كما يتحمل صاحب العمل تكاليف رسوم استقدام العمالة.

ثم يتحمل أيضاً رسوم الإقامة. كما يتحمل صاحب العمل تكاليف استخراج رخصة عمل العامل. وأيضاً يتحمل صاحب العمل تذكرة سفر العامل لبلده ذهاباً وإياباً. حق العامل في تقديم استقالته بأي وقت، وإذا رجع في قراره هذا من حق صاحب العمل.