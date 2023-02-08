افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم في السعودية

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رياض - احمد صلاح - افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم هو ما تعمل عليه وزارة الإسكان والصندوق العقاري للتنمية، حيث أنها تعمل على تحميل كافة الأرباح التمويلية، كي تتمكن من شراء منزلك مع أول 500.000 ريال سعودي من مبلغ التمويل، كما أنه يمكن للعملاء الذين يحصلون على دخل أعلى من 14.000 ريال سعودي الإستفادة بـ أفضل تمويل عقاري مدعوم من خلال حاسبة صندوق التنمية العقارية.

أفضل تمويل عقاري مدعوم

أفضل تمويل عقاري مدعوم هو بنك البلاد الذي يقوم بتقديم خدمة تخفيض الدفعات المقدمة للمسكن، وهو ايضًا يُعد افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم للعسكريين، حيث يتم الحصول على الدفعة الأولى من العميل بنسبة تصل إلى 10% أو 5%، لتقليل عبء باقي الدفعات الواجبة على العميل.

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شروط تخفيض الدفعة المقدمة

بعد التعرف على افضل بنك في التمويل العقاري المدعوم يمكنك الحصول عليه مع أفضل تخفيضات للدفعة المقدمة، ولكن يجب توافر عدة شروط، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المستفيد لديه عائلة.

يجب أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 25 عامًا.

أن يكون ذلك مسكنه الأول.

أن يكون سعر المسكن الذي يريد الحصول عليه لا يزيد عن 800.000 ريال سعودي.

ما هي مميزات افضل بنك للتمويل المدعوم

هناك بعض المزايا التي يتميز بها افضل تمويل عقاري مدعوم وتلك المميزات نذكرها فيما يلي:

يتوافق البنك مع ضوابط اللجنة الشرعية.

يمكنك من خلاله أن تضمن فرصة شراء العقار مع أقاربك من الدرجة الأولى.

يمكنك الحصول على تمويل العقار غير مكتمل التشطيب.

لا يوجد أي ربح للأشخاص الذين لديهم دخل شهري لا يزيد عن 14.000 ريال سعودي لأول 500.000 ريال من مبلغ التمويل.

توجد دفعة أولى تبدأ من 5% من القيمة المطلوبة في العقار.

يمكن للمستفيد الحصول على تمويل إضافي بقيمة أعلى من 500.000 ريال سعودي، حيث أن الوزارة والصندوق يتحملون 500.000 ريال سعودي ويتحمل المستفيد باقي المبلغ.

تستطيع الحصول على التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب إلى عملاء البنك والقطاعات المعتمدة للبنك.

يتم وضع خطة مرنة لسداد التمويل.

شروط الحصول على تمويل عقاري مدعوم

يمكنك الحصول على تمويل عقاري مدعوم ولكن هناك بعض الشروط والأحكام الواجبة، وأبرز تلك الشروط:

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أن يكون المتقدم يملك حساب جاري لدى البنك.

أن يكون المتقدم مستفيد لدى وزارة الإسكان والصندوق العقاري للتنمية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا عند سداد آخر دفعة من دفعات القسط الشهري.

أن يكون الدخل الشهري المتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون العقار الذي يرغب به المتقدم من ضمن المخططات المعتمدة الموجودة داخل حدود النطاق العمراني.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل عقاري مدعوم

افضل بنك تمويل عقاري مدعوم يطلب منك بعض المستندات والوثائق حتى تتمكن من الحصول على التمويل العقاري، وتلك الأوراق والمستندات المطلوبة هي:

وثيقة إثبات هوية بشرط أن تكون سارية الصلاحية، سواء كانت بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة السعودية.

إرفاق صورة من بطاقات العمل للموظفين الذين يعملون لدى القطاعات العسكرية.

خطاب تعريف من الجهة التي يعمل لديها المستفيد تحتوي على الراتب الشهري مع جميع البدلات، الوظيفة الحالية له مه التاريخ الذي التحق فيه بتلك الخدمة وتاريخ نهاية عقد العمل إذا وجد.

خطاب تحويل الراتب إلى بنك البلاد إذا تم تحويل الراتب.

أما بالنسبة إلى المستندات المطلوبة في العقار:

صورة صك العقار، بشرط أن تكون واضحة.

صورة موضحة من رخصة بناء العقار.

محضر تجزئة العقار (إن وجد).

ملئ نموذج يعرض من خلاله معلومات عن العقار.

ملئ نموذج يعرض طلب شراء بالتقسيط.

أسئلة شائعة

ما هو أفضل بنك للتمويل العقاري ؟

البنك الأهلي التجاري.

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كم هي نسبة أقل تمويل عقاري في السعودية ؟

5%.

كم هي أقل نسبة قرض عقاري ؟

أقل نسبة استقطاع لا تزيد عن 65% من دخل العميل الشهري.

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