طريقة استخراج برنت التأمينات الاجتماعية في السعودية

نستعرض لك الآن خطوات طباعة برنت التأمينات برقم الهوية الخاص بك، بشكل إلكتروني، من خلال خطوات بسيطة كل ما عليك فعله هو:

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي الخاص بك وبكل سهولة مع اتباع بعض الخطوات التالية:

تستطيع الآن تسجيل دخولك بكل سهولة على الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، وكذلك التسجيل في التأمينات أون لاين وبكل سهولة بخطوات سهلة:

أهم الأسئلة الشائعة

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كيف اتواصل بشكل مباشر مع الهيئة العامة للتأمينات؟

قد يتعرض البعض لأي مشكلة أو الرغبة في استفسار بشكل مباشر ويرغب بالتواصل المباشر مع هيئة التأمينات، لذلك أتاحت المؤسسة التواصل من خلال الرقم 80012433444، والذي يمكنكم التواصل من خلاله في أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصراً، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.

كيف اعرف إذا كان لي مستحقات في التأمينات؟

عند الدخول على منصة تأميناتي من هنا يمكن التسجيل الدخول واختيار الخدمات الإلكترونية ثم بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية، وقم بالضغط على استعلام

59716525