انت الان تتابع خبر طريقة استخراج برنت التأمينات الاجتماعية في السعودية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - التأمينات الاجتماعية الخدمات الإلكترونية التي اهتمت بها الدولة، للتسهيل على المواطنين وزيادة التكافل الاجتماعي، وحصول كل فرد من أفراد المجتمع على الحياة الكريمة التي يستحقها، كما حققت نتائج مبهرة من خلال الخدمات التي تقدمها باستمرار والتحديث المستمر للنظام الخاص بها وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تساعد الأشخاص من الحصول على الخدمات الإلكترونية في أي مكان وفى أي وقت دون إهدار الكثير من الوقت والجهد، وفى هذا المقال سنتحدث عن هذا الموضوع بشكل عام لتجد كل ما تبحث عنه.
التأمينات الاجتماعية استعلام
59716525
اتاحت هيئة التأمين خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص به وكافة المعلومات التي يرغب بمعرفتها من مستحقات تأمينية، من خلال خطوات بسيطة:
- التوجه إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، والرقم السري في الأماكن المخصصة لذلك من هنا.
- إذا كنت لا تمتلك حساب مفعل داخل الموقع يمكنك تسجيل حساب جديد خاص بك بسهولة من خلال كتابة البيانات بالتفصيل والتأكيد على المعلومات لفتح حساب موثق جديد.
- بعد الدخول الى الموقع قم باختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على التحقيق من الاشتراك، ثم الضغط على خدمة التأمينات الاجتماعية، بعدها سيعرض لك خانات قم بكتابة البيانات فيها
- وهي الاسم، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف، بعدها سيعرض لك كافة المستحقات الخاصة بالمستفيد من التأمين.
استخراج برنت التأمينات الاجتماعية
نستعرض لك الآن خطوات طباعة برنت التأمينات برقم الهوية الخاص بك، بشكل إلكتروني، من خلال خطوات بسيطة كل ما عليك فعله هو:
- بعد الدخول الى موقع المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية، لاختيار خدمة التأمينات اون لاين من هنا.
- ستقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني، والرقم السري لتسجيل الدخول، سيتم إرسال رمز تأكيد إليك قم بكتابته بصورة صحيحة.
- بعدها قم بالضغط على استعلام، ويتجدد صفحة بها كافة معلوماتك بالتفصيل، ستقوم بالضغط على إصدار الشهادات.
- سيظهر لك بعد ذلك مستطيل لإتمام الطباعة، قم بالضغط عليه وسيصبح بين يديك برنت التأمينات الخاص بك مطبوع على الورق.
-
التأمينات الاجتماعية أفراد
- ينطبق قانون التأمينات للأفراد من جميع الفئات التي تمتلك أعمال قطاع خاص بها، وكذلك الأفراد الذين يمتلكون عمال لتنفيذ مشاريع خاصة سواء كان عامل واحد او أكثر.
- كما يجب ان يكون الأفراد لا تقلق أعمارهم عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد عن الستين عاماً، وهذا ما ينص عليه قانون التأمينات رقم 26 لسنة 1991م.
- يعتبر التأمين للأفراد من الأمور الضرورية الملزم بها أصحاب الأعمال والعمال، وليست شيئا اختيارياً بالنسبة لهم.
- لذلك إذا كنت من أصحاب الأعمال أو تمتلك عمالا لمشروعات خاصه بك، عليك بالمبادرة في بدفع اشتراكات التأمين حتى لا تتعرض للمسألة القانونية.
- 59716525
-
الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي
-
يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي الخاص بك وبكل سهولة مع اتباع بعض الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي، وستظهر لك عدة خيارات داخل الموقع من هنا.
- حدد أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم خدمة الضمان الاجتماعي والدخول إليها.
- قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، وكتابة الرمز المرسل لك.
- قم بإرسال طلب وسيتم بعدها عرض كافة تفاصيل رقم التأمين الخاص بك.
-
التأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول
تستطيع الآن تسجيل دخولك بكل سهولة على الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، وكذلك التسجيل في التأمينات أون لاين وبكل سهولة بخطوات سهلة:
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والضغط على أيقونة سجل الآن، لتسجل حساب خاص بك في الموقع من هنا.
- قم باختيار الجهة الخاصة بك من تسجيل دخول صاحب عمل أو مشترك، أو جهة علاج، بعد التأكيد سيطلب منك إدخال بيانات أخري.
- ستقوم بتحديد الجنسية، وسواء كنت مواطن سعودي أو أجنبي، ورقم الهوية الخاصة بك، وأخيراً كتابة بريد إلكتروني خاص بك، ورقم الهاتف، وتعيين كلمة مرور.
- قم بالتأكيد على إقرار اتفاقية الاستخدام، وحفظ البيانات التي تم تسجيلها، بعد التأكد منها سيصبح لديك بريد يمكنك تسجيل الدخول به في أي وقت والاستفادة من كافة خدمات التأمينات الاجتماعية
-
أهم الأسئلة الشائعة
59716525
كيف اتواصل بشكل مباشر مع الهيئة العامة للتأمينات؟
قد يتعرض البعض لأي مشكلة أو الرغبة في استفسار بشكل مباشر ويرغب بالتواصل المباشر مع هيئة التأمينات، لذلك أتاحت المؤسسة التواصل من خلال الرقم 80012433444، والذي يمكنكم التواصل من خلاله في أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصراً، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.
كيف اعرف إذا كان لي مستحقات في التأمينات؟
عند الدخول على منصة تأميناتي من هنا يمكن التسجيل الدخول واختيار الخدمات الإلكترونية ثم بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية، وقم بالضغط على استعلام
59716525
-
59716525
-
59716525
-
59716525
-
59716525