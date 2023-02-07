تعرف على رقم الدعم الفني ابشر في السعودية

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رياض - احمد صلاح - تعتبر منصة أبشر من أبرز البوابات الإلكترونية في المملكة السعودية من حيث تقديم الخدمات عبر الإنترنت، ومن أهم خدمات المنصة تقديمها خدمة رقم الدعم الفني ابشر للاستفسار عن باقي الخدمات المقدمة من أبشر، فقد يواجه العميل في بعض الأحيان المشاكل أثناء استخدام احدى خدمات أبشر.

لذا يتوجه إلى رقم الدعم الفني لمساعدته في تجاوز تلك المشكلات لإتمام مهمته، ونحن هنا من خلال هذا المقال عبر مدونتنا نضع بين أيديكم رقم أبشر المجاني الموحد الجديد الدعم الفني لسهولة التواصل والاستفسارات.

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رقم الدعم الفني ابشر

تقدم بوابة أبشر الإلكترونية طرق عديدة للتواصل مع المستفيدين من المنصة والاستفادة من الخدمات العديدة المتوفرة عليها، حيث قدمت منصة أبشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة أكثر من 160 خدمة تقدم عبر الإنترنت، وتعمل هذه الخدمات على مدار اليوم دون توقف فضلا عن كونها تخدم أكثر ما يزيد عن 11 مليون مشترك سواء مواطن أو مقيم، ومن أهم الطرق التواصل التي وفرتها المنصة الآتي:

يمكنك التواصل عبر الصفحة الرئيسية لأبشر على موقع تويتر من هذا الرابط

بإمكانك التواصل عن طريق الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك من هذا الرابط

أيضًا التواصل مع أبشر بالدخول على الدعم الفني الحي من خلال التسجيل على المنصة من هذا الرابط

أو التواصل المباشر مع أحد أعضاء خدمة الدعم الفني من خلال رقم أبشر الموحد 1444 وهو 920020405.

رقم أبشر الدعم الفني

وفرت وزارة الداخلية السعودية الرقم الموحد لأبشر لمساعدة المواطنين والمقيمين من التواصل مع الدعم الفني أبشر لحل المشكلات التي تواجههم أثناء استخدام الخدمات.

يوجد لدى أبشر فريق عمل على مستوى عال من الكفاءة وسرعة الرد على الاستفسارات التي تلقونها من العملاء، كما يقومون بتلقي الشكاوى والمقترحات التي تساهم في تطوير المنصة وجودتها، فإذا كنت بحاجة للتواصل من المملكة السعودية يمكنك الاتصال على الرقم 8007490000 أو الاتصال من خارج السعودية على الرقم 00966114618666

69875414

رقم أبشر المجاني الموحد الجديد الدعم الفني

أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية أبشر رقمها المجاني الموحد الجديد الدعم الفني، لتلقى تساؤلات المستفيدين من المنصة فمن خلال هذا الرقم 920020405 يتم الاتصال المباشر بين المستفيدين والخدمة الدعم الفني ومساعدتهم في حل مشكلاتهم أثناء أداء الخدمات المتوفرة على منصة أبشر الإلكترونية.

فهي تقدم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن السعودي بل ويحتاج إليها أيضًا المقيمين والوافد فمن خلالها يمكن الاستفسار عن كافة خدمات الجوازات وإصدار وتجديد التأشيرات عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين.

69875414

تفعيل الحساب في منصة أبشر

أوضحت منصة أبشر الخطوات المتبعة عند القيام بتفعيل الحساب في منصة أبشر كما شددت على ضرورة تفعيل الحسابات على المنصة لضمان الاستمرار في العمل بها، ومن خلال موقعها الرسمي تويتر قدمت طريقة تفعيل الحساب باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر من هذا الرابط

قم بتسجيل رمز التحقق رقم الهوية لإتمام الدخول.

اضغط على خدمة مستخدم جديد.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

سيرسل لك الموقع على الجوال رسالة نصية تفيد نجاح التسجيل.

تتضمن الرسالة رقم الكود السري الجديد التابع للمستخدم.

قم بتسجيل الرقم السري مرة ثانية على أبشر أو على التطبيق الخاص بها.

قم بالتسجبل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية.

قم بإدخال الرمز السري المؤقت.

قم بتعبئة البيانات مع ملاحظة عدم كتابة رقم الجوال لأكثر من حساب.

سجل كلمة السر الجديدة.

وبهذا تكون قد انتهيت من تفعيل الحساب على أبشر وبإمكانك الاستفادة من خدمات أبشر الإلكترونية.

الأسئلة الشائعة

كيف ادخل أبشر برقم الهوية؟

من قائمة أبشر الرئيسية أضغط على تفعيل أبشر سيظهر لك البيانات الشخصية مثل رقم الهوية أو الإقامة ورقم الهاتف المسجل على المنصة، قم بالنقر على تفعيل لإتمام العملية.

هل استطيع تغيير رقم الجوال في أبشر؟

قم بالدخول على أبشر واضغط على تحديث رقم الجوال وقم بالدخول إلى حسابك الشخصي على أبشر عن طريق رمز التحقق من الهاتف الجديد، إذا تعذر عليك التغيير يمكنك الذهاب إلى مكاتب الجوازات والأحوال وقم بتغيير الرقم.

كيف اعرف رقم الجوال المسجل في أبشر؟

سجل الدخول على أبشر واختر تفعيل أبشر من قائمة دفع الفواتير سيظهر لك رقم الهوية لصاحب الحساب ورقم الهاتف الموثق لديهم، بعد تأكيد البيانات انقر على إرسال.

69875414

69875414

69875414

69875414

69875414