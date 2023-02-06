انت الان تتابع خبر تعرف على برنامج سداد مديونية بنك الراجحي في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دائمًا ما توفر بنوك المملكة قروضًا شخصية وعقارية لجميع العملاء لديها، بحيث يتم تسديدها على أقساط متفق عليها مسبقًا، ولكن في بعض الأحيان يتعثر العميل في تسديد دفعاته للبنك، حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم تلك الخدمة وتسديدها بدلًا عنه وفق شروط واتفاقات خاصة بينه وبين العميل، لذا سوف نتعرف اليوم على طريقة سداد مديونية الراجحي فتابعوا معنا.

إذا كانت لديك أي مديونية في أحد البنوك المحلية بالمملكة، فلا داعي للقلق بنك الراجحي دائمًا بجانبك، وعن جدارة يمكننا سداد المديونية الخاصة بك في أسرع وقت ممكن، فقط من خلال تقديم طلب مباشر إلينا للحصول على تمويل لأقصى حد متاح.

وسوف يقوم بنك الراجحي بتمويلك بعد سداد مديونيتك، وإضافة باقي رصيدك من التمويل في حسابك الجاري لدينا.

لذا تستطيع الآن تقديم الطلب بكل سهولة من خلال عدة قنوات مختلفة لك أن تختار منها ما يتناسب معك، ومنها تستطيع معرفة طريقة سداد مديونية بنك الراجحي وذلك من خلال اختيارك لتقديم الطلب بإحدى الطرق التالية:

تطبيق بنك الراجحي عبر الرابط المباشر من هنا

كما تستطيع تقديم طلبك من خلال الراجحي أون لاين عبر الرابط الرسمي من هنا

وكذلك تستطيع أن تقدم طلبك عبر الإتصال بالرقم 8001241222

سداد مديونية الراجحي

يساعدك بنك الراجحي على التخلص من جميع مديونياتك، حيث يقوم بسدادها عنك وليس هذا فحسب، ولكن يمنحك باقي القرض نقديًا لكي تستفيد منه في أي وقت.

لذا يمكنك أن تتعرف على الشروط والمستندات اللازمة لكي يقوم بنك الراجحي بسداد مديونيتك وهي:

في حالة تحويل راتبك على بنك الراجحي، لابد وأن تتوجه بخطاب تحويل الراتب الموثق من جهة العمل لديك.

ملء الاستمارة التي تفيد بكافة مسئولياتك المادية ومديونياتك كذلك.

وكذلك تقديم بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.

كما يجب أن يكون مقدم الطلب يحمل الجنسية السعودية، ويزيد عمره عن 18 عامًا.

وأن يكون مر على عمله أكثر من ثلاثة أشهر.

وكذلك شهادة مديونية من قِبل البنك البائع إصافًة إلى إثبات موافقته على بيع المديونية لنا.

كما يشترط أن يتعدى راتب المتقدم بالطلب 7000 ريال، لكي يتم الموافقة على تمويله

.برنامج سداد مديونية بنك الراجحي

لا شك أن برنامج سداد مديونياتك والتي يتيحها لك بنك الراجحي، سوف يساعدك على تسوية كافة مديونياتك والتزاماتك، في إطار قسط شهري واحد لا غير.

كما تستطيع من خلال تقديم طلب سداد مديونيتك إلى بنك الراجحي، أن يمنحك من خلاله التمويل الذي يسمح لك بسداد جميع مديونيتك الحالية إلى جانب تجميع كافة اقساطك في قسط واحد أقل بكثير، تقوم بسداده بالنظام الشهري، وفق اتفاقك مع البنك.

سداد مديونية بنك الراجحي

إذا كنت متعثرًا في سداد قروضك المتناثرة عبر البنوك المختلفة، فيمكنك من الآن جمع أقساط تلك البنوك في قسط واحد وأقل بكثير من خلال:

طريقة سداد مديونية الراجحي والتي تتميز بما يلي: