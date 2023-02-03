انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن اغلاق عدد من التخصصات والجامعات التي تدرس هذه المقررات بدءا من هذا الموعد.. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن المدة المتبقية من المهلة التصحيحية التي منحتها الوزارة للجامعات لإعادة هيكلة الأقسام والكليات والعمادات.

وقالت الوزارة بأنه تبقى 30 يوماً فقط من إجمالي المدة التي حددت سابقا بثلاثة أشهر لتنفيذ قرار وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات والذي يفرض على الجامعات دمج أو إغلاق بعض التخصصات.

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ومنحت الوزارة كل جامعة الفرصة حتى يكون لها الخيار في إغلاق الأقسام أو الكليات التي لاتحتاجها أو لا ترى جدواها لسوق العمل.

الهيكلة الجديدة

ومنحت الوزارة لنفسها تحديد مصير الأقسام. وأشارت المصادر، إلى أن كل جامعة سترفع الهيكلة الجديدة لها، ما يعني إغلاق أقسام أو عمادات أو كليات، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف القبول فيها والاكتفاء بالطلاب الذين يدرسون بها حتى يكتمل تخرجهم.

وسيمنح أعضاء التدريس في تلك الأقسام والكليات المغلقة فرصة العمل في إدارات الجامعات أو كلياتها المساندة أو الانتقال إلى جامعات أخرى تقدم التخصص ذاته الذي يقومون بتدريسه، مع احتفاظهم بوظيفتهم ورقمها المخصص لها، بحسب المصادر نفسها.

التخصصات المستهدفة بالإغلاق

ولم تحدد المصادر على وجه الدقة التخصصات المستهدفة بالإغلاق، لكنها أوضحت أن كل جامعة ستقرر ذلك بناء على هيكلتها، ما يعني وجود أقسام متخصصة في جامعات معينة لا توجد في جامعات أخرى، في إشارة إلى رغبة الوزارة ومجلس شؤون الجامعات في استمرارية دور الجامعات كمنارات تخدم العلم، وتقدم البحث العلمي بشتى فنونه وأقسامه ولكن بشكل مقنن وهادف.