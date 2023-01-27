انت الان تتابع خبر توطين ثلاث مهن مهمة بشكل عاجل وترحيل الوافدين منها فوراً في المملكة السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية السعودية كشفت عن نيتها في اصدار قرارات توطين جديدة والتي تصل إلى 12 قرار توطين جديد في نهاية العام الجاري 2022، حيث يضم قرار التوطين ثلاثة مهن مهمة بالمملكة سوف نعرفكم عليها في الفقرات التالية.

اصدار قرارات توطين وزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اكد أنه سوف يتم اصدار قرارات توطين جديدة يبلغ عدد حوالي 12 قرار توطين في السعودية بإنتهاء السنة 2022.

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وأشار إلى أن هناك قرار توطين يخص 3 مهن مهمة في المملكة العربية السعودية وهم مهن المشتريات ومهن إدارة المشاريع، ومهن قطاع الغذاء والدواء.

ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص أشار الراجحي إلى أن قرارات التوطين في القطاعات المشار إليها ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وذلك بنسبة 2.13 مليون مواطن ومواطنة.

انخفاض نسبة البطالة في السعودية أوضح الراجحي في تصريحاته أيضًا أن قرارات التوطين الأخيرة ساهمت بشكل كبير في انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 9.7% مقارنًة بنسبة معدل البطالة قبل قرارات التوطين. ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية ساهمت قرارات التوطين في المهن الثلاثة التي ذكرناها سلفًا في زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية بنسبة 35.6% الأمر الذي يدل على مد فاعلية قرارات التوطين الأخيرة.

قرار توطين قطاع مهن الاستشارات جدير بالذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قد قام بإصدار قرار توطين قطاع مهن الاستشارات وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الانفاق وهيئة المحتوى المحلي، جاء ذلك القرار في أكتوبر الماضي لعام 2022.

ماذا يعني قرارات توطين المهن؟

قرار التوطين للمهن الذي تقوم المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيقه الآن على عدد من المهن يعني اقتصار العاملين في هذا القطاع على المواطنين السعوديين فقط، كما أن هناك عدد من المهن تم تطبيق قرارات التوطين بها بنسبة معينة أي يتوجب على صاحب العمل أن يقوم بتعيين نسبة معينة من المواطنين السعوديين والنسبة الأخرى لباقي الجنسيات وفقًا لعدد من القوانين واللوائح التي حددتها المملكة