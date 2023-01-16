انت الان تتابع خبر بعد ارتفاع البيض.. قفزة جنونية في أسعار هذه المنتجات والمواد الشهيرة في السعودية ! (قائمة بالأسعار) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الإحصاء، في المملكة العربية السعودية بنشر تقرير يكشف عن الارتفاع الجنوني في أسعار البيض المحلي حيث قفزت الأسعار بنسبة 41.93% في عام كامل ليصبح سعر الطبق حاليا 27 ريال سعودي.

حيث كان سعر الطبق في شهر ديسمبر لعام 2021 بقيمة 15.93 ريال، وفي ديسمبر 2022 بلغت قيمته 22.61 ريال.

وبحسب عكاظ فقد سجلت العديد من منتجات الأغذية ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار صلصة الطماطم المحلي بنسبة 23.27% ليبلغ سعر العبوة زنة 135 جم نحو 1.96 ريال، بعد أن كان متوسط سعرها 1.59 ريال.

وفي التفاصيل فقد ارتفعت أسعار البطاطس المحلي زنة كيلو بنسبة 20.86%، فبلغت 4.23 ريال، بدلاً من 3.5% ريال.

بينما ارتفعت أسعار السكر زنة 10 كيلو لتصل إلى 35.83 ريال بدلاً من 33.1 ريال بزيادة نسبتها 8.56%.

الشعير والبن:

فيما سجلت أسعار الشعير المستورد ارتفاعاً بنسبة 17.64% ليباع الكيس زنة 50 كيلو بسعر 83.04 ريال، بعد أن كان يباع سابقاً بسعر 70.59 ريال.

أما أسعار البن الحب، فبلغت نسبة الارتفاع 21.06% ليبلغ سعر الكيلو للبن 31.79 ريال، بعد أن كان يباع بسعر 26.26 ريال.

بينما تراجعت أسعار الهيل الهندي بنسبة 15.28% ليصبح سعر الكيلو نحو 148.6 ريال، بعد أن كانت أسعاره في شهر ديسمبر لعام 2021 نحو 175.41 ريال.

يذكر أن أسعار البيض في المملكة كانت قد سجلت ارتفاعات جديدة خلال الأيام الماضية وصلت إلى 5 ريالات في الطبق الواحد، بمتوسط زيادة من 5 إلى 10%، وسط تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الارتفاع.

ويأتي ذلك على الرغم من تحقيق اكتفاء ذاتي من البيض بلغ 112% حسب الهيئة العامة للإحصاء.

وذهب البعض أن الارتفاع يعود إلى ارتفاع الطلب على بعض الأعلاف، أكدت الجهات الرسمية أن الارتفاع يعود إلى التلاعب في الأسواق، محذرة من أنها ستواجه تلك التلاعبات بكل حزم.