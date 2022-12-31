نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وزارة التعليم تعلن تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات السعودية لسوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم تعلن تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات السعودية في بعض المحافظات في أنحاء المملكة العربية السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تشهد معظم محافظات المملكة أمطار غزيرة، وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن على حسابه الرسمي على التويتر عن وجود تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة وتبدأ التقلبات الجوية من مساء يوم الخميس 5 جمادى الآخر 1444 وتستمر يوم الجمعة والسبت وذلك على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، العسير، الرياض، المدينة المنورة، جازان) وأعلنت الأرصاد أنه حالة عدم الإستقرار سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم 10 جمادي الآخر 1444، ولذلك أعلنت بعض الجامعات عن تعليق الدراسة الحضورية يومي الجمعة والسبت وتحويل الدراسة عن بعد.

وزارة التعليم تعلن تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد 1 يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تعليق الدراسة غداً الأحد الموافق 1 يناير 2030 الموافق 8 جمادي الآخر 1444 في جميع مدارس تعليم المهد التابعة لمنطقة المدنية المنورة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم ايضا الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية غدا الأحد في جميع مدراس الطائف وتم تحويل الدراسة عن بعد لسوء الأحوال الجوية.

كما تم تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدراس جدة ورابغ وخليص، و مكة المكرمة والكامل والجموم وبحرة، جميع مدارس الليث.

تعطيل الدراسة في جامعات السعودية يوم الاحد

لقد أعلنت جامعة جدة عن تعليق الدراسة بسبب الأمطار العزيزة.

وتم تعليق الدراسة في جامعة الملك عبد العزيز السعودية يوم الأحد 1 يناير 2023، وتعطيل الدراسة في جامعة أم القرى وكذلك جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وجامعة عفت بجدة وتحويل الدراسة عن بعد.

تعليق الدراسة في المدارس السعودية

بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن و وجود أمطار غزيرة في معظم محافظات المملكة مما يؤدي إلى عوالق ترابية أمطار رعدية، أعلنت وزارة التعليم عن تعليق الدراسة الحضورية في المملكة العربية السعودية لبعض المحافظات، فقد أعلنت تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في ‎(جدة، رابغ، خليص) يوم الخميس 5 جمادى الآخر 1444 وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي، كما أعلنت مدارس منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية يوم الخميس.

كما أعلنت جميع مديريات المدارس والجامعات بأخذ الحيطة والحذر حرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس والجامعات والحفاظ على سلامة الطلاب.

وفي حالة استمرار سوء الأحوال الجوية من الممكن أن يتم استمرار تعليق الدراسة وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

حقيقة تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة

أعلنت جامعة جدة عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها التوتير اليوم الجمعة 6 جمادى الآخر 1444 الموافق 30 ديسمبر 2022 تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية يومي (الجمعة والسبت) بسبب سوء الأحوال الجوية.

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن تعليق الدراسة يومي الجمعة والسبت

بسبب سوء الأحوال الجوية السعودية أعلنت جامعة الملك عبد العزيز السعودية عن تعليق الدراسة الحضورية بالجامعة لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 6/7 جمادى الآخر 1444 الموافق 30/31 ديسمبر 2022 وتحويل الدراسة عن بعد.

تعطيل الدراسة في السعودية

لقد أعلنت الحكومة السعودية والدفاع المدني عن إغلاق بعض الطرق في المملكة العربية السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، ولذلك أعلنت بعض الجامعات السعودية (جامعة الملك عبد العزيز، جدة) بتعطيل الدراسة يومي الجمعة والسبت 30/31 ديسمبر 2022، حيث تشهد بعض المناطق في المملكة حالة من سوء الأحوال الجوية (جدة، تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الشرقية، حائل).

طقس السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ومن المتوقع حدوث (تساقط البرد، جريان للسيول، ارتفاع الأمواج على السواحل، تيارات هوائية، أتربة) ويستمر سوء الأحوال الجوية من يوم الجمعة 6 جمادى الآخر 1444 الموافق 30 ديسمبر 2022 ويستمر حتى يوم الثلاثاء 10 جمادي الاخر 1444 الموافق 3 يناير 2023.

ومن المتوقع هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل (جدة، العاصمة المقدسة والطائف).

نصائح وتعليمات الأرصاد الجوية والدفاع المدني عند حدوث أمطار غزيرة

بعد هطول الأمطار العزيزة على معظم مناطق المملكة العربية السعودية لأول مرة يصل للمواطنين السعوديين والمقيمين صفارة إنذار على هواتفهم المحمول تطلب من المواطنين أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن والالتزام بتعليمات الدفاع المدني لسلامة المواطن، والتعليمات هي: