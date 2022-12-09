عاجل ارامكو تعلُن سعر البنزين فى السعودية لشهر ديسمبر 2022 يوم السبت 10/12/2022 في كل الاسواق السعودية

أرامكو تعلن سعر البنزين فى السعودية لشهر ديسمبر 2022 يوم السبت 10/12/2022 حيث أشارت الصفحة الرسمية لى موقع ارامكو على تويتر على ان المتابعة الشهرية التي تأتي على أسعار البنزين ستكون على موعدها دون تعديل أو تغيير عن يوم السبت 10/12/2022 وذلك لمراجعة كافة اسعار الطاقة الموجودة فى الاسواق السعودية لتحديد الاسعار التي سيتم العمل بها لمدة شهر من الان على مستوي كافة انحاء المملكة الى ان يعاد من جديد الاجتماع لبيان الاسعار الجديدة

سعر البنزين فى السعودية لشهر ديسمبر 2022

تستعد أسواق النفط العالمية على متابعة التحديث الشهري الذي ستطرحه شركة أرامكو السعودية على أسعار الوقود، حيث تعتبر شركة أرامكو من أكبر الشركات التي تعمل على انتاج المواد البترولية فى العالم، على ان نصبح على موعد مع التحديث الشهري لشهر ديسمبر الذي سيشهد على أسعار المحروقات بالكامل والذي من الممكن على ان يؤثر فى حال حدوث زيادة فى أسعارها على الحركة الاقتصادية السعودية كون يعد المحروقات والمواد البترولية بشكل عام من الأسعار التي قد تتعرض للزيادة أو الانخفاض، لذا يتابع جميع مواطني المملكة العربية السعودية تصريحات شركة أرامكو التي ستكون على أسعار المواد النفطية فى تصريحات سيتم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفي فى مساء يوم السبت الموافق اليوم العاشر من ديسمبر، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية اخر الاسعار الموجودة فى الاسواق السعودية

احدث اسعار البنزين فى السعودية

ننقل عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جدول أسعار المواد البترولية فى الأسواق السعودية على أسعار بنزين 95 او بنزين 91 أو الديزل أو الغاز المسال او الكيروسين على النحو التالي:-

وصل سعر بنزين 91 الى 2.18 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر بنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر زيت الكيروسين الى 0.70 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر الديزل الى 0.63 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر المسال الى 0.75 ريال سعودي لكل لتر

على العلم على ان الاسعار السابق لنا ذكرها بالاعلى هي الأسعار التي سبق وان ذكرتها شركة أرامكو وفقاً بتحديثات شهر نوفمبر الماضي، على ان تبين شركة ارامكو فى مساء يوم السبت 10 ديسمبر اجدد الاسعار الخاصة بتسعيرة البنزين سواء بنزين 91 او بنزين 95 او زيت الكيروسين او الديزل او المسال، وذلك على مستوي كل المحطات السعودية، على ان يبدا العمل على تطبيق اسعار تلك المنتجات بداية من يوم الاحد الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من ديسمبر فى جميع محطات الطاقة السعودية