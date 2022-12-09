نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل فى وظائف تعلمية وإدارية في شركة التنمية المتكاملة للتعليم 1444 والتخصصات التعليمية المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل فى وظائف تعلمية وإدارية في شركة التنمية المتكاملة للتعليم 1444 والتخصصات التعليمية المطلوبة في وظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم المسميات الوظيفية لوظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم وشروط التقديم في وظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم وكيفية التسجيل في وظائف شركة التنمية المتكاملة شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب هي مؤسسة تهدف الي تطوير دور المدارس والعملية التعليمية عن طريق تطبيق أساليب تعليمية متطورة والتطوير المهني للمعلمين ومقرها مدينة الرياض هذا وقد أعلنت شركة التنمية المتكاملة للتعليم عبر حسابها الرسمي علي تويتر عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة.

المسميات الوظيفية لوظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم 2023

أعلنت شركة التنمية المتكاملة للتعليم عن فتح باب التقديم للوظائف التعليمية والإدارية في العديد من مدارسها علي المسميات التالية:

أولا معلمين في جميع التخصصات.

ايضا معلمات في جميع التخصصات.

ثم وظيفة محصل.

وكذلك وظائف سكرتارية.

وايضا امين مستودع.

واخيرا وظائف حارس امن.

ما هي التخصصات المطلوبة لوظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم 2023

وضحت شركة التنمية المتكاملة للتعليم في موقعها الرسمي عبر تويتر عن توافر العديد من الوظائف في مدارسها بنبع والرياض وجده والدمام للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في التخصصات التالية:

التربية الإسلامية.

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

المكتبات.

الجغرافيا.

التاريخ.

علم الاجتماع.

علم النفس.

إدارة الاعمال .

التربية الاسرية.

الادارة التربوية

التربية الوطنية.

وايضا(العلوم- الكيمياء- الفيزياء-الاحياء-علوم الارض).

الرياضيات.

الحاسب الالي.

الصفوف الأولية.

والعديد من التخصصات الأخرى ( صعوبات تعلم – رياض أطفال -خدمة اجتماعية – اقتصاد منزلي……الخ).

شروط التسجيل في وظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب 2023

وفقا لما أعلنته شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب عن الشروط الواجب توافرها في من يرغب للتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها فهي كالتالي:

يجب ان يكون المتقدم لطلب الوظيفة سعودي الجنسية.

ايضا يشترط حصول المتقدم علي درجة البكالوريوس لشغل الوظائف التعليمية.

وكذذلك يشترط حصول المتقدم لشغل الوظائف الادارية علي مؤهل الثانوية او الدبلوم .

واخيرا لا يشترط توافر الخبرة للمتقد لطلب شغل الوظيفة ولكن ستضاف الخبرة كميزة للمتقدم.

طريقة التقديم في وظائف شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب 2023

اكدت شركة التنمية المتكاملة للتعليم عن استمرار التقديم في الوظائف حتي اكتمال العدد المطلوب فمتي توافرت للمتقدم الشروط المنصوص عليها من قبل شركة التنمية كشرط حصوله علي المؤهل المطلوب لكل وظيفة فيحق للمتقدم الدخول علي موقع شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب الرسمي.

ملئ نموذج طلب الوظيفة التي يرغب بها.

اضغط علي رابط التوظيف.

ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية بشكل صحيح.

بعدها قم بإرفاق السيرة الذاتية الخاصة بك.

ثم قم بالضغط علي الموافقة بان كافة البيانات المقدمة صحيحة.

وأخيرا قم بإرسال طلبك .

مميزات العمل لدي شركة التنمية المتكاملة للتعليم 2023

تمنح شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب العديد من المزايا للعاملين لديها فعلي سبيل المثال