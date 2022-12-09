ادخل راتبك واعرف كم تستحق التمويل العقاري بنك الراجحي 2023

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عمر شويل - جدة يوفر بنك الراجحي للعديد من المواطنين التمويل العقاري بنك الراجحي 2023 حيث يعد مصرف الراجحي من افضل البنوك التي تقدم أنواع مختلفة من القروض، سواء كانت قروض عقارية أو قروض سيارات.

بالإضافة إلى توفير المصرف القروض التمويلية الميسرة للعملاء، ويتم توفير التمويل العقاري من مصرف الراجحي للعملاء بعد استيفاء بعض الشروط الضرورية والتي سنوفرها عبر السطور التالية، في سياق الموضوع اعرف قرض الراجحي الجديد تمويل شخصي 200 ألف ريال.

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي 2023

الكثير من المواطنين يسعون جاهدين لمعرفة شروط التمويل العقاري من مصرف الراجحي 2023، وذلك لتسهيل الأقساط والقدرة على السداد على فترات مما يسهل عملية شراء العقار بنسبة عالية مقارنة بالدفع الكامل، وتتضمن شروط الراجحي للتمويل العقاري التالي:

يجب أن يكون المواطن الذي يريد الحصول على التمويل سعودي الجنسية. أن لا يقل سن طالب التمويل العقاري عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. أن يعمل لدى جهة معتمدة لدى البنك ويشترط تحويل الراتب الذي يتقاضاه عن طريق مصرف الراجحي. أن لا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي من أهم شروط التمويل العقاري المدعوم، ومن الضروري أن يكون الموظف الحكومي قد أمضى أكثر من 6 أشهر في مكان العمل الأصلي. بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 7500 ريال سعودي ، ويجب ألا تقل مدة تواجد الموظف وعمله في نفس المنشأة عن 12 شهرًا. يتم احتساب مدة التمويل على أساس سن التقاعد للفرد سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو في الخاص. حدد المصرف نسبة التمويل السنوية الخاصة للعميل 3.25٪ من إجمالي قيمة التمويل.

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مميزات مصرف الراجحي للتمويل العقاري

من افضل المميزات التي يقدمها مصرف الراجحي للراغبين في الحصول على القروض، وخاصة العقارية التالي:

يتم سداد القرض على فترات تتراوح من 20 عام وحتي 30 عام. يستجيب المصرف لطلب التمويل في اسرع وقت وتتراوح الاستجابة من فريق البنك للعميل في مدة أقصاها 10 أيام. يتيح البنك إمكانية تقديم طلب قرض عقاري مشترك لعدة عملاء. تتوافق سياسات التمويل العقاري وسياسات المرابحة الخاصة بمصرف الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كيف احسب التمويل العقاري في الراجحي؟

يتم استخدام حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي بهدف إدخال الراتب. ومعرفة كم يستحق الفرد الراغب في الحصول على التمويل ويتم ذلك من خلال التالي: