نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المياه والزراعة توضح دعم المواشي متى ينزل للمستحقين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موعد نزول دعم صغار مربي الماشية الذي يُعد واحد من أهم البرامج التنموية التي تقدمها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي والوصول إلى النمو المستدام، وهذا يُعزز من المشاركة في النمو الاقتصادي لدولة المملكة العربية السعودية ويدعم رؤيتها الجديدة، ويمكن التعرف على دعم المواشي متى ينزل من خلال الحلول الذكية التي وفرتها الوزارة مسبقًا.

وقد حددت موعد صرف إعانة مربي الماشية 1444 لمن حصلوا على القبول في البرنامج واستطاعوا تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة وتوفرت بهم جميع الشروط المطلوبة، والمواصفات القياسية متوفرة في المشروعات التي يقدمون من خلالها للحصول على دعم الماشية.

دعم المواشي متى ينزل

يحصل المستفيدين على دعم المواشي في توقيت مختلف كل شهر، وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن دعم المواشي متى ينزل ولكن يمكن المتابعة من خلال الخدمات الإلكترونية المتعددة التي وفرتها من خلال موقعها الإلكتروني أو الاستعلام عن دعم المواشي برقم الهوية الوطنية ولكن بوجه عام يبدأ الصرف في بداية الشهور الميلادية وحتى العاشر من نفس الشهر.

استفسار موعد صرف دعم الماشية برقم الهوية

لوصول إلى أهم المعلومات عن توقيت صرف دعم المواشي في المملكة يمكن اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط موقع وزارة الزراعة الإلكتروني.

النقر على خيار تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الدخول إلى بوابة أنعام.

أكتب التفاصيل وانقر على استعلام للتعرف على حالة الطلب ومتى وقت الصرف.

مبلغ إعانة مربي المواشي 1444

تختلف قيمة الدعم بحسب نوع الماشية التي يعمل على تربيتها المواطن السعودية، فإذا كان من مربي الغنم فإنه يحصل على كل رأس على مبلغ ثمانية ريال سعودي، وكذلك هي القيمة المستحقة لرؤوس الماعز، كما أن دعم الإبل من الوزارة يصل إلى أربعين ريال سعودي على كل رأس، بينما في حال الأبقار فإن القيمة تزيد لتصل إلى ستين ريال سعودي على الرأس الواحدة، وبالتالي يتم تحديد القيمة على حسب عدد الرؤوس ونوع الماشية.

وأكدت الوزارة على أن هناك حالات على أساسها يتوقف صرف الدعم من بينها إدخال معلومات غير صحيحة أو في حالة الوفاة، وكذلك إذا لم يكن المواطن المستفيد قادر على تربية المواشي.