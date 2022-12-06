رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd شروط تسجيل جديد وخطواته 1444

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عمر شويل - جدة نوفر رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد لتسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك لتقديم جديد على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المعلن عن نفاذه رسمياً، حيث وفرت الوزارة منصة خاصة للضمان الاجتماعي المطور يتم التقديم من خلالها على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد.

وذلك بعد نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديدة، وتستقبل منصة الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي طلبات التسجيل من كافة الفئات المجتمعية ممن يتوافر لديهم شروط الأهلية والاستحقاق وفق الآلية الجديدة، ومن يرغب في معرفة الحد المانع للضمان الاجتماعي أو الإطلاع على شروط الضمان المطور 1444، والتعرف على طريقة حساب الضمان الجديد يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور وأنشأت له منصة خاصة وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو بوابة الضمان الجديدة لاستقبال طلبات تقديم الضمان المطور 1444 من كافة المستحقين للدعم الحكومي، وتم تجهيز هذه البوابة لاستقبال كافة الطلبات التي تتعلق بخدمات الضمان الاجتماعي.

حيث يمكن من خلالها إنشاء حساب جديد، ولكي يتمكن المستحق من استخدام المنصة الإلكترونية، فيجب عليه أولاً إنشاء مستخدم جديد على الموقع، ولإنشاء المستخدم فأنت بحاجة إلى رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال الخاص بك حتى تتمكن إنشاء الحساب في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية.

ثم استكمال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي بتعبئة البيانات المطلوبة، وأضحت الوزارة أن الهدف من إنشاء منصة الضمان المطور هو تقديم الدعم المناسب للأفراد الأشد حاجة بالمجتمع المستفيدين من برامج الدعم الحكومية، إلى جانب تسهيل وتيسير عملية معالجة الطلبات المقدمة من جانب المواطنين والمستحقين والحفاظ على ملفهم الشخصي في الضمان.

بالإضافة إلى التقييم العادل وفق شروط الأهلية والاستحقاق الموضحة من جانب الجهة المختصة، وقد تم التأكيد على إيقاف استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر المنصة القديمة، ففي الوقت الحالي يجب على كافة الراغبين في الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد سواء كانوا من المستفيدين الحاليين أم من المتقدمين الجدد تسجيل مستخدم جديد على منصة الدعم.

ثم التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بتعبئة البيانات المطلوبة بالملف الموحد، وهنا يجب التحقق من أن كافة المعلومات المسجلة في موقع الضمان الاجتماعي صحيحة ومطابقة للواقع حتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون، حيث أقرت لائحة نظام الضمان الجديد عقوبات على من يدلي بمعلومات مخالفة للواقع، ويمكنكم الحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis لتسجيل جديد أو استعلام نتائج أهلية الضمان من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتاح التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الدعم الاجتماعي باتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم تعبئة البيانات بالخانات المعروضة أمامك (الهوية الوطنية – رقم الجوال – تاريخ الميلاد بالهجري – إنشاء كلمة المرور)، ثم إدخال رمز التحقق لتوثيق وتفعيل الجوال وربطه بحسابك الشخصي، وبذلك يتم تسجيل حساب مستخدم جديد بنجاح.

وهنا يجب العلم أن الحساب الذي تم إنشاءه عبر منصة الدعم الاجتماعي ما هو إلا مستخدماً لكي يتمكن المستحق من تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي فقط، وليس التقديم على البرنامج، عليك تعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم تسجيل دخول الضمان الاجتماعي لتعبئة الملف الموحد وفق مراحل التسجيل الموضحة والتي تبدأ بتعبئة المعلومات الشخصية التي تتكون من بيانات ثابتة ومسترجعة وجديدة.

فالثابتة هي التي لا يمكن تعديلها، والمسترجعة هي المعروضة من الجهات الحكومية ويمكن التعديل عليها في حال اختلاف البيانات المسجلة، والجديدة هي المطلوب إضافتها ضمن بيانات الملف، ويأتي ضمن المعلومات الشخصية ضرورة الإجابة على الأسئلة المطروحة وهي حالة المُتقدم الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من من أصحاب الإعاقة أم لا.

ثم تعبئة رقم حسابه المصرفي أو البنكي “آيبان”، وأخيراً النقر على “حفظ البيانات” ليتم حفظ البيانات المدخلة، ثم يتنقل المتقدم إلى الخانة الثانية وهي الخاصة بالسكن، حيث يتم كتابة كافة التفاصيل الخاصة بالعنوان كما هو مسجل في العنوان الوطني، وللتعرف على إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444، يمكنكم ذل من خلال متابعة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الموضحة بالفيديو التالي:

ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الموحد 1444، ومعرفة شروط الضمان الاجتماعي للموظف أو العاطل، والحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis للتقديم والإطلاع على حالة الطلب، يمكنه ذلك الآن من خلال المقال.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

أوضحت الوزارة شروط الضمان الاجتماعي الجديد الواجب انطباقها على من يرغب التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث لم يعد ينظر البرنامج لحالة المتقدم الاجتماعية أو الجنس أو السن كما كان في النظام السابق.

ولكن يأخذ في الاعتبار فقط مدى احتياج المتقدم من عدمه لتلبية احتياجاته الأساسية في ظل الظروف الراهنة وأثناء الأزمات والكوارث، وتتمثل شروط التقديم على الضمان المطور في التالي:

يجب أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة خلال مدة الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

أن يكون سعودي الجنسية، وقد تم استثناء الفئات الآتية (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، أبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

انخفاض الدخل المحتسب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي وهو 1100 ريال للعائل، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة، ويجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل لجميع أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن عند تعبئة الملف الموحد.

استيفاء متطلبات الصحة مثل التطعيمات الأساسية للأبناء والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لمن هم قادرين على العمل وفق تصنيفهم.

لا يكون مقيماً في إحدى الدور الخاصة بالرعاية أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

عدم امتلاك أصولاً أو ثروات عالية القيمة أو أكثر من سيارة.

رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور 1444

تتيح الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الضمان الاجتماعي الجديد أمام راغبي الالتحاق والتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد أكدت على استفادة كافة المستحقين المنطبق عليهم شروط الاستحقاق ومعاييره من دعم الضمان المطور، حيث تم تطويره ليشمل فئات أكثر مما كان بالنظام القديم، حيث لم يعد ينظر إلى سن وحالة المتقدم الاجتماعية، ولكن يعتمد على الدخل الشهري للأسرة مقارنةً بعدد أفرادها.

كما أكدت على أنه حال تعدد الأسر للعائل المتقدم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم التي يمكن دخولها من خلال رابط موقع الضمان الاجتماعي الجديد المطور المرفق، فينظر البرنامج لكل أسرة على أنها مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ويمكن للمتقدم إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع بالمنزل الذي ينتمي إليه عند تكوين المنازل.

ويجب العلم أن إقامة أحد أفراد الأسرة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة لغرض الدراسة، لا يؤثر في استحقاق الأسرة لمعاش الضمان المطور، ولكن يشترط أن يكون عمر الطالب ما بين 18 إلى 25 عام، وأن يقوم بقبول الارتباط والموافقة عليها كونه تابع لعائل الأسرة، حيث يرسل النظام إشعاراً على الجوال المسجل للتابع يفيد بضرورة قبول الارتباط وإكمال البيانات المطلوبة.

الضمان الاجتماعي المطور رابط الدخول نفاذ

الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد تم تعديل شروط التقديم عليه ليشمل فئات أكثر من البرنامج السابق، حيث تم تطوير النظام لتلبية الاحتياجات الأساسية لكافة مستحقي الدعم لضمان توفير الحياة الكريمة لهم في ظل التقلبات الاقتصادية والأزمات والكوارث، فهو بذلك يوفر مزيداً من الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة.

وقد أتاحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق تسجيل مستخدم جديد في البوابة أو من خلال تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد لمن لا يملكون حساباً على المنصة أو فقدوا بيانات الدخول إلى حسابهم في الضمان الاجتماعي.

وبعد النقر على الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، يتم تعبئة بيانات أبشر للمستفيد الرئيسي، وسيتم إرسال رمز التحقق أو كلمة المرور المؤقتة في رسالة نصية على الجوال المسجل لدى النظام أثناء تعبئة الطلب للتحقق من هوية من يقوم بتسجيل الدخول للمنصة، ومن ترغب في الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1444، يمكنها ذلك الآن.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتاح التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية عن طريق النت بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مراكز العناية بالعملاء، وأكد البرنامج على أنه سيتم دراسة الحالات المسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور على دفعات.

ويجب على كافة المتقدمين التأكد من اكتمال الملف الموحد بنسبة 100%، والتأكد من صحة الآيبان المسجل في الملف، وفور الانتهاء من دراسة الحالات، سيتم إشعار المتقدمين برسالة نصية على الجوال، وعند التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، يجب إضافة بيانات التابعين كاملةً.

كما يلزم إضافة الدخل الخاص بهم ضمن الدخل الشهري المحتسب، وعند وجود تابع يتعدى عمره الثمانية عشر عام، فيتم إضافته في ملف عائل الأسرة كتابع، ومن ثم الدخول إلى حسابه في المنصة لقبول الارتباط كتابع من جانبه، وتعتبر خطوة الموافقة على الارتباط كتابع خطوة هامة لقبول التابع في الضمان الاجتماعي المطور 1444.

الضمان الاجتماعي المطور رابط التسجيل 1444

وفقاً لآلية الضمان المطور، فمن المقرر الإعلان عن الأهلية بالتدريج على دفعات، لذلك يرجى التأكد من حالة الطلب لديك والانتظار حتى تنتهي اللجنة المختصة بدراسة الطلب من عملية التحقق من الحساب المصرفي “آيبان” التي قد تستغرق بعض الوقت، ومن يرغب في الحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد للتقديم عن طريق النت، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وعند تعبئة بيانات الدخل الشهري لأفراد الأسرة سواء من راتب حكومي أو دعم حكومي أو مشاريع خاصة أو أنشطة حرة أو دخول الملكية أو تحويلات جارية منتظمة، فيجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل الشهرية بشكل كامل لجميع الأفراد، ويمكنك إضافة أكثر من دخل عن طريق النقر على زر “إضافة دخل جديد”، كما يمكن إضافة أكثر من دعم أيضاً، وبعد الانتهاء من تعبئة البيانات، يتم الإجابة على سؤال زكاة التجارة ثم النقر على حفظ البيانات.

موقع الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم رفض بعض المتقدمين عبر موقع الضمان الاجتماعي الجديد وسبب عدم الأهلية هو تجاوز الدخل الشهري المحتسب لجميع أفراد الأسرة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور وفق سلم الرواتب الجديد، ففي حال تم رفض الطلب الخاص فعليك القيام بتصحيح وتفادي أسباب الرفض بشكل كامل ورفع المستندات الدالة على ذلك بعد النقر على إعادة التقديم مرة أخرى.

أما فيما يتعلق بالمستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي القديم أو من يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي بشروطه ومعاييره السابقة، فيمكنهم التقديم على البرنامج من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية خلال المهلة المحددة لهم، حيث منحتهم الوزارة ستة أشهر للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1444.

وقد بدأت هذه المهلة اعتباراً من تاريخ إطلاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، وتستمر منصة الضمان الاجتماعي في استقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور من المستفيدين الحاليين حتى نهاية شهر مايو المقبل بمشيئة الله تعالى، وقد أكدت الموارد البشرية على ضرورة التسجيل في المنصة حتى يتم الالتحاق بالبرنامج الجديد.

وسيتم مراجعة بياناتهم ودراسة الحالات لمعرفة هل تنطبق شروط الاستحقاق أم لا، ويتوجب العلم أن الوزارة لن تقوم بنقلهم بشكل تلقائي إلى منصة الدعم الجديدة، ولكن يجب عليهم إنشاء حساب جديد في الموقع للتقديم من خلاله على برنامج الضمان الاجتماعي، ويمكن ذلك من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis المرفق، والسبب في عدم وجود نقل آلي هو اختلاف البيانات المطلوبة في النظام المطور عن السابق.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الجديد 1444

أوضحت الموارد البشرية أنه سيتم دراسة أهلية الاستحقاق بناءً على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة للتحقق من مدى انطباقها على المتقدم من عدمه، ويجب العلم أنه قد تتأخر الجهة المختصة في إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد لحين الانتهاء من دراسة الأهلية لجميع الحالات المتقدمة.

لذلك؛ يرجى الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة الاستحقاق، وبعد ذلك سيتم إشعار المتقدمين بشكل فوري بعد صدور نتائج القبول أو الرفض في الضمان المطور عبر الجوال المسجل لدى النظام، وقد يرجع سبب التأخر في إعلان النتائج إلى كثرة الطلبات المقدمة.

وفي حال كنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي بنظامه القديم أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وتم الصرف لك بالدفعة السابقة، وكانت حالة الأهلية الخاصة بك مؤهل، ولكنها أصبحت بعد ذلك لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً أو غير مؤهل، فهذا يعني خضوع طلبك للدراسة من جديد، حيث أكدت الوزارة على دراسة الطلبات للمستفيدين بشكل شهري، ويتم نزول المعاش بناءً على استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق الجديدة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

بعد ترقب كافة المتقدمين على برنامج الضمان الاجتماعي المطور سواء كانوا من المستفيدين الحاليين المسجلين في الضمان الاجتماعي القديم أو المتقدمين الجدد إعلان نتائج أهلية الدفعة الثانية عشر من الضمان المطور الخاصة بشهر نوفمبر 2022م، فقد تم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية يوم الأحد بتاريخ السابع والعشرون من الشهر الميلادي.

وبذلك فقد أصبح بإمكان المتقدمين الجدد أو المستفيدين بالدفعة الماضية الاستعلام عن حالة الطلب في الضمان المطور من خلال تسجيل دخول منصة الدعم، ثم الطلبات، وسيتم عرض البرنامج المتقدم عليه، قم بالنقر على رمز العين لعرض تفاصيل الطلب من حيث نتيجة التأهل والاستحقاق وتاريخ التقديم على الضمان المطور 1444.

كما تم الانتهاء من تحويل معاش الضمان المطور إلى الحسابات البنكية للمؤهلين، حيث بدأت الموارد البشرية في إيداع الضمان الاجتماعي المطور والقديم مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بتاريخ 1 ديسمبر 2022م الموافق لتاريخ 7 جمادي الأولى 1444هـ، فمن يرغب في الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis المرفق.