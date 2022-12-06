نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحدد متى موعد دخول المربعانية 1444 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر فصل الشتاء واحد من أهم فصول العام في جميع أنحاء العالم، إذ أنه يشهد موسم سقوط الأمطار في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية ويستمر لفترة مُحددة، ولكن خلال هذا الفصل هناك أوقات مُحددة تشهد البارد الشديد والقارص، وتعمل الجهات المعنية على توجيه تحذيرات من السفر خلال تلك الفترة أو الانتقال من مكان إلى آخر بسبب موسم الثلج والأمطار الشديدة وهو نفسه موعد دخول المربعانية 1444 بالسعودية.

ويستفسر البعض كم باقي على المربعانية 1444 لتجنب الخطر الذي قد يقع عليهم نتيجة الخروج للتنزه أو ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة خلال تلك الفترة الزمنية والتي تم تسميتها بهذا الاسم في العديد من دول الخليج العربي وسنتعرف بالتفصيل على كم باقي على المربعانية 1444 أو موعد دخول المربعانية بالميلادي.

موعد دخول المربعانية 1444

موسم المربعانية واحد من المواسم المعروفة في العديد من الدولة وهو يبدأ مع بداية فصل الشتاء أي أن موعد دخول المربعانية 1444 سيكون بداية من يوم 6 من ديسمبر 2022 والموافق بالتاريخ الهجري للثاني عشر من جمادي الأول وينتهي في يوم 31 من شهر يناير لعام 2023 القادم أي أنه يستمر لفترة لا تقل عن أربعين يوم كاملة.

وخلال هذه الفترة تستمر الأمطار والثلوج في الهطول على أنحاء متفرقة وتمتاز بكثافتها العالية، وبعد انتهائها تبدأ أجواء أخرى وهي موسم الخمسينية الذي قد يختلف قليلًا عن أجواء المربعانية، وقد أجابت هيئة الأرصاد على العديد من الأسئلة من بينها كم من شهر في فصل الشتاء؟ وأيضًا متى سعد السعود 2022؟

المدن السعودية الباردة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة بالتزامن مع موعد دخول الشتاء بالسعودية أن هناك الكثير من المدن التي تتميز ببرودتها العالية وهطول الأمطار عليها بشكل كبير ومن أهمها مدينة طريف وكافة المحافظات التي تقع في الشمال الغربي للدولة.

متى ينتهي الشتاء في السعودية 1444

مع انتهاء فصل الشتاء يبدأ الأفراد في ممارسة الأنشطة التي يحبونها داخل المدن الأكثر برودة في المملكة، ولهذا يصبح البحث عن موعد انتهاء الشتاء أو متي يبدأ سعد السعود؟ هو الأكثر رواجًا خلال الفترة الحالية، وقد أعلن المركز عن أن موعد نهاية فصل الشتاء هو يوم 20 مارس لعام 2023 ويليه دخول فصل الربيع أحد الفصول المناسبة للسفر والتنزه في الحدائق العامة وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة التي تناسب كافة الأعمار.