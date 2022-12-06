نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق للاستعلام عن النتائج

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إصدار موقع نظام نور الإلكتروني، والذي من خلاله يتيح لكل الطلاب من جميع المراحل التعليمية عن استخراج درجاتهم في نتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي عن طريق نظام نور برقم الهوية، حيث يستطيع كافة الطلاب الحصول على نتائج الطلاب بشكل إلكتروني، هذا عقب اعتماد النتيجة من الوزارة وموافقه مدير المدرسة، استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية يتم من خلال عدد من الخطوات التي تتم من قبل الطلاب أو أولياء الأمور والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

ذكرت وزارة التربية والتعليم السعودية أن كل الطلاب سينتهوا من أداء الاختبارات يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الماضي من العام الجاري، وبناء عليه بدا انتظار نتائج الفصل الدراسي الأول نور للتعرف على نتائج الاختبارات، كما اخبرت الوزارة أن النتائج سيم اعلانها في الأيام القليلة المقبلة، وذكرت انه سيتم الإعلان عن النتائج من خلال نظام نور برقم الهوية ورمز التحقيق، ومن المرجح أن يتم فتح رابط موقع نظام نور برقم الهوية من اجل تعرف الطلاب على نتائجهم، ومنها يتم تسجيل دخول ولى الأمر أو الطالب من خلال عدد من الخطوات التي سنتعرف عليها في السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نور الإلكتروني

أولا تقوم بالدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة الرمز التحقق المرئي.

انقر لتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الخاص بك.

أو يمكنك إنشاء حساب جديد.

انتقل إلى قسم “التقارير.

انقر فوق اسم الطالب الذي تريد التحقق من درجاته لمنع الأوصياء من دخول النظام.

انقر للتحقق من نتائج الطلاب.

حدد الفصل الدراسي المتاح للاستعلام عنه.

انقر فوق البحث عن الكلمات ، وسيعرض نتائج جميع الطلاب ونتائجهم.

نتائج نظام نور 1444

نتائج الطلاب نظام نور عقب الانتهاء الاختبارات النهائية لكافة المراحل التعليمية في المملكة، تقوم وزارة التربية والتعليم بتزويد كل الطلاب والياء الأمور بنظام نور من اجل استعلام نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول من هذا العام، وكانت الوزارة قد اعلنت عن آلية الاختبار النهائي لهذا العام لطلاب المرحلة الثانوية مع بدء الاختبار عن بعد للطلاب تحت 12 سنه، تم انهاء من هذا البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم عقب التأكد من اكتمال الاختبار على أن يتم تفعيل رابط نظام نور للتحقق من نتائج الطلاب بشكل إلكتروني.

طريقة تسجيل حساب ولى أمر في نظام نور