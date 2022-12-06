نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الموارد البشرية” زيادة جديدة في الضمان الاجتماعي المطور بقيمة 550 ريال لجميع المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية أن اقتراب إيداع الضمان الاجتماعي، في بداية كل شهر وإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية، يتم الصرف في اليوم السابق أو الذي يليه على النحو الذي تحدده الوزارة، وبناءً على ذلك، يتم صرف الدفعة الحادية عشرة من وزارة الموارد البشرية، ويتم صرف معاشات شهر ديسمبر يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، هذا وتفصح وزارة الموارد البشرية عن نتائج الاستحقاق بعد التحقق من بيانات مقدم الطلب، والتحقق من صحة المستندات المرفقة، للمتقدمين الجدد، ثم تحدد الوزارة موعد صرف الدفعة المستحقة لراتب الضمان لمن حصل على الموافقة على طلبهم، وعادة ما يتم عمل الودائع في غضون أسبوع مع استحقاق السداد، أو تحدد الوزارة موعدًا استثنائيًا لدفع معاش الضمان لأولئك الذين يتم استلامهم.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

يمكنك الاستفسار عن أهليتك للضمان باتباع ما يلي:

الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور.

انقر فوق عمود تسجيل الدخول، ثم انقر فوق الوصول الوطني.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة، ثم رمز التأكيد.

إرفاق جميع المستندات التي يطلبها البرنامج من أجل نجاح عملية التسجيل.

ثم افتح برنامج الدعم وسترى حالة الطلب.

وفي النهاية تتم عملية التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم بشكل شهري.

الاعتراض على نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية

بعد صدور متطلبات خاصة للمتقدمين للحصول على الراتب الشهري للضمان الاجتماعي، هناك بعض الأشخاص الذين يجدون أن هناك انخفاضًا في رواتبهم، مما يدفعهم إلى البحث عن طرق اعتراض لتحديد سبب هذا الانخفاض والتمكن من تقديمه، الخطوات الواجب اتخاذها هي كما يلي:

انتقل مباشرة إلى الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر على مربع الضمان الاجتماعي، ثم حدد خدمة الاعتراض.

بعد ذلك، اكتب جميع المعلومات اللازمة في الحقول الفارغة.

اكتب السبب وجميع التفاصيل، ثم أرسل طلبًا وسنعاود الاتصال بك.

إرفاق جميع المستندات والوثائق التي يطلبها البرنامج.

وفي النهاية يتم الضغط على إرسال الطلب.

ما هي متطلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المستفيدين استيفاء جميع متطلبات التسجيل لتلقي الدعم المالي، ولكن إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، حتى لو كان شرطًا واحدًا فقط ، فسيتم رفض الأهلية، وبالتالي قد يكون لديك لتضع في الاعتبار الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمرك عن 21 سنة.

من بين المتطلبات المهمة المطلوبة في وقت التسجيل أن مقدم الطلب يجب أن يكون لديه دليل على الخطابات والوثائق الرسمية.

لا يمتلك مقدم الطلب أي عقار مسجل باسمه، وفي حالة وجود هذه العقارات سيتم رفض تسجيله.

ومن الشروط التي يجب توافرها ألا يعاني المتقدم من إعاقة جسدية تمنعه ​​من العمل.

رواتب الضمان الاجتماعي 1444

ونظراً لإقتراب موعد صرف الضمان، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحد الأقصى لراتب الضمان لمُعيل الأسرة هو 1100 ريال سعودي، فيما يصل راتب كل مُعال إلى 550 ريالاً سعودياً، ويعتمد دفع معاش الضمان على عدد أفراد الأسرة، والحد الأدنى وتوافر شروط الأهلية التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لجميع الفئات والأسر الاكثر احتياجًا.

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أرسلت رسائل عاجلة لجميع مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي المطور بسرعة تحديث بياناتهم الشخصية عبر البرنامج حتى لا يتوقف الدعم، إضافة إلى أن هذا الإجراء يسهل من الحصول على الدعم الشهري في مواعيده الرسمي ويكون بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقر الجهة المعنية بذلك.

دراسة أهلية الضمان

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ دراسة جدوى لجميع المواطنين المتقدمين للضمان الاجتماعي المطور لأول مرة بعد إعلان نتائج أحقية وأهلية الطلبات المقدمة من خلال الدعوة للدعم الاجتماعي والحماية، بينما يتم الصرف والإيداع للمستجدين والمستفيدون بعد انتهاء دراسة الجدوى واستيفائهم لشروط الاستحقاق المعلنة لذلك ينتظر الجميع موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 ولكن لم يصدر قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المقرر قياسه في الدفعة السابقة وصرفها في بداية كل شهر ميلادي، بحيث يكون من المقرر صرفها في 1 ديسمبر 2022 تزامنا مع 7 جمادى الأولى 1444.

سبب نقص الضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر

بعد إصدار الضمان الاجتماعي المطوّر لشهر كانون الأول، تلقت وزارة الموارد البشرية عددًا من الشكاوى الخاصة حول أسباب غياب الضمان الاجتماعي المطوّرة لشهر كانون الأول، لدرجة أن الوزارة أفصحت عن الأسباب على النحو التالي:

عند ادخال راتب حساب المواطن في مجال غير المخصص له خاصة اذا تم ادخاله في خانة الدخل الشهري.

عند إدخال بيانات غير دقيقة حول الراتب الشهري ، مثل إدخال راتب يتجاوز حد الضمان.

عندما يكون هناك معالون لأطفال دون سن 18 عامًا.

من حيث مبلغ المعاش المضاف للورثة دون تقسيم.

عند إضافة معاش قديم مضمون ، اعلم أنه لم يكن يجب إضافته عند التسجيل في ضمان مطور.

من حيث زيادة عدد الإعانات الشاملة للمؤهلات.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات

المطلقات من الفئات المستهدفة من نظام الضمان المطور، لذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية هذه الفئة للعمل على تزويدهن بالمساعدات المالية لتقديم الدعم المالي لتمكينهن من مواجهة التحديات الصعبة في الحياة، بالإضافة إلى تلبية كافة ما يتعلق بهن إلا أنه أبرز شروط توافر شروط الضمان المطور لعام 1444 للمطلقات حتى تتمكن من إنفاق الطعام الذي تحت تصرفها دون أي مشاكل، والشروط كالتالي:

يشترط في المطلقة أن تكون منفصلة تمامًا عن منزلها وعن أهلها.

يقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

عدم وجود أي مصدر دعم لنفسها أو لأطفالها.

يجب أن يكون لديك حساب بنكي حتى تتمكن الوزارة من تحويل معاشك التقاعدي من خلاله.

أن يكون زوجها السابق سعودي الجنسية.

يجب أن تكون سعودي الجنسية وتقيم بشكل دائم مع أطفالك.

مطلوب أبناء المرأة السعودية المطلقة من أجنبي إثبات الزواج الرسمي.

ضوابط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي المطوَّر للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقاعد مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب عليك تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون صاحب المعاش الحاصل على الدعم من ذوي الدخل المحدود، ويجب عليه إرفاق المستندات التي تثبت ذلك.

ليس للمتقاعد أي سجلات تجارية مسجلة باسمه.

يجب أن يتقدم المتقاعد للحصول على الدعم من خلال موقع الضمان الاجتماعي، أو طرق أخرى يوفرها الضمان.

يجب على صاحب المعاش تقديم طلب للمساعدة.

بشرط ألا يتجاوز عمره 60 سنة، ويستثنى من ذلك غير القادرين على العمل والذين لا تقل أعمارهم عن 35 سنة.

موعد صرف المعاش الاجتماعي لشهر يناير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجهة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي، موعد صرف المعاش الاجتماعي يوم الأحد 1 يناير 2022، ما لم يتعارض هذا اليوم مع عطلة رسمية، وفي هذا قد أعلن البرنامج أن دعم الكهرباء والغذاء المقدم للمستفيدين سيزداد حسب عدد الأسر بمعنى آخر، إذا كان عدد أفراد الأسرة 11، فهم مؤهلون للحصول على دعم غذائي بقيمة 942 ريالًا سعوديًا، فهم أيضًا مؤهلون لدعم الكهرباء بقيمة 334 ريالًا سعوديًا، ومع ذلك، لا يوجد حد ثابت للزيادة.

هل توجد زيادة جديدة في الضمان الاجتماعي

هناك الكثير من الأبحاث من جانب مستفيدي الضمان، لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادة مخططة في المعاشات في بداية العام الجديد، لكن أمين الموارد البشرية أعلن أنه حتى الآن لا توجد زيادة في المعاش باستثناء للمُحدد أعلاه وهو 20٪ للمُعيل و 96٪ للمُتابِع، وأشارت الوزارة إلى أن قيمة المعاش تزداد مع زيادة عطش المُعالين من نفس الأسرة، وأوضح أنه في حالة وجود أي قرار آخر ينص على زيادة جديدة في المعاشات التقاعدية، فسوف نزودك بتفاصيلها.