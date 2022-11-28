نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الداخلية السعودية» تعلن سلم رواتب الأفواج الأمنية 1444 وفق الدرجة العسكرية ورابط التقديم للسعوديين عبر “أبشر- توظيف” 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية متمثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية عن فتح باب التسجيل والقبول إلكترونيًا للالتحاق بالوظائف العسكرية الشاغرة برتبة جندي للرجال على سلم رواتب الأفواج الأمنية 1444، بدءًا من يوم السبت 26 نوفمبر 2022 الموافق 2 جمادى الأول 1444، وسيستمر التقديم الإلكتروني عبر منصة أبشر توظيف، حتى يوم الخميس القادم الموافق 1 ديسمبر 2022 الموافق 7 جمادى الأول 1444.

رابط التقديم بشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي) للرجال بالسعودية 2022-2023

في نفس السياق السابق ذكره فلراغبي التقديم على الوظائف العسكرية لشؤون الأفواج الأمنية 1444 رتبة جندي للرجال، كل ما عليك اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا قم بفتح رابط أبشر توظيف الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية. يلي ذلك القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم النقر على خانة التالي.

في تلك الخطوة قم بالنقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن، ومن ثم قد بتحديد وظائف شؤون الأفواج الأمنية رجال.

الآن قم بتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كذلك قم بإرفاق جميع المستندات الثبوتية المطلوبة والنقر على خانة التالي .

. أيضًا تأكد من كافة البيانات التي تم تعبئتها بالاستمارة الإلكترونية ومن ثم النقر على إرسال.

في النهاية انتظر وصول رسالة بتأكيد إتمام عملية التسجيل بنجاح، واحتفظ برقم الطلب المقدم لاستخدامه في الاستعلام عن نتائج الأفواج الأمنية حين ظهورها.

بالصور جداول سلم رواتب الأفواج الأمنية 1444 وفق الدرجة العسكرية

بالإضافة لما سبق ذكره تختلف رواتب أفواج الأمن رجال 1444 حسب الرتبة العسكرية والدرجة الوظيفية، مما يترتب عليه اختلاف البدلات والعلاوات الدورية السنوية المستحقة الصرف والتي يتم إضافتها للراتب الأساسي، ووفق ما أعلنته وكالة الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية عن رواتب الفوج جندي نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا درجة جندي يتراوح الراتب من 3220 ريال سعودي إلى 5040 ريال سعودي وفق الدرجة من 1 إلى 15.

بينما العريف يتراوح راتبه من 3765 ريال سعودي وحتى 6215 ريال سعودي وفق الدرجة من 1 إلى 15.

كذلك درجة وكيل رقيب يتراوح الراتب الأساسي من 4455 ريال سعودي وحتى 7395 ريال سعودي من الدرجة من 1 إلى 15.

أيضًا رتبة رقيب يتحصل على راتب من 5260 ريال سعودي إلى 8760 ريال سعودي وفق الدرجة من 1 إلى 15.

كما يتقاضى افرد العسكري على رتبة رقيب أول من 6180 ريال سعودي إلى 10380 ريال سعودي وفق الدرجة.

في النهاية رئيس رقباء يتقاضى راتب يقدر ب 7215 ريال سعودي إلى 12255 ريال سعودي وفق الدرجة.

البدلات والعلاوات وفق سلم رواتب الأفواج الأمنية 1444

في سياق متصل بما سبق ذكره عن اختلاف الراتب الأساسي للفرد العسكري جنود يؤدي إلى اختلاف في فارق البدلات والعلاوات السنوية وسنذكرها تفصيليًا كالتالي:

أولًا بدلات الأفواج الأمنية بالسعودية 1444

أولًا يتم صرف بدل إرهاب بمعدل 25% من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الفرد العسكري. بينما يتقاضى الفرد العسكري بدل إعاشة تقدر ب 500 ريال سعودي. كذلك بدل نقل يقدر ب 500 ريال سعودي. أيضًا يتقاضى الفرد العسكري بدل ميدان يبلغ 500 ريال سعودي. كما يتم صرف بدل حظر يبلغ 600 ريال سعودي. بالإضافة إلى خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة يبلغ 289 ريال سعودي. في النهاية يقدر بدل أمن واستخبارات ب 35% من الراتب الأساسي.

ثانيًا علاوات الأفواج الأمنية بالسعودية 1444

أولًا رتبة جندي أول أفواج أمنية يتقاضى علاوة سنوية تقدر ب 130 ريال سعودي. بينما رتبة العريف بالأفواج الأمنية يتقاضى علاوة سنوية تقدر ب 145 ريال سعودي. كذلك رتبة وكيل الرقيب يتقاضى علاوة سنوية تقدر ب 175 ريال سعودي. أيضًا رتبة الرقيب يتقاضى علاوة سنوية تقدر ب 250 ريال سعودي. كما يتقاضى الرقيب أول علاوة سنوية تقدر ب 300 ريال سعودي. في النهاية يتقاضى رئيس رقباء علاوة سنوية تقدر ب 360 ريال سعودي.

شروط التقديم في وظائف الأفواج الأمنية رجال 1444

في سياق متصل بما سبق ذكره لراغبي التقديم على رتبة جندي رجال أفواج الأمن بالسعودية لابد من انطباق كافة شروط التقديم التالي ذكرها فيهم:

أولًا شرط أن يكون المتقدم على رتبة جندي أفواج أمن سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

كذلك شرط ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة العسكرية عن 18 عام للسماح له بالإلتحاق بوظائف الأفواج الأمنية.

أيضًا لابد ألا يكون امتقدم متزوج بغير سعودية.

بالإضافة إلى شرط حسن الأخلاق والسمعة وألا يكون سبق للمتقدم الحكم عليه بإحدى جرائم الأمانة والشرف.

بينما يشترط على حملة الشهادات العلمية من خريجي الجامعات من خارج السعودية تقديم الشهادة المعادلة من وزارة التعليم السعودية.

ويشترط على المتقدم للوظائف العسكرية بالأفراج الأمنية أن يكون حامل للشهادة العلمية المطلوبة.