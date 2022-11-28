نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قدم الان” طريقة التقديم علي قرض الضمان الاجتماعي الجديد 1444 بدون ضامن من خلال مصرف الراجحي برقم الهوية فقط وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب قرض الضمان الاجتماعي 1444 أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تقديم قرض ضمان اجتماعي بدون ضمان بمبلغ 60 ألف ريال. لمساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم ، خاصة في هذا اليوم وهذا العصر حيث يواجه الجميع تكلفة معيشية عالية حيث تكافح المملكة لتوفير حياة مستقرة لمواطنيها ، تم تقديم هذا القرض بموجب مجموعة من الشروط المنصوص عليها في القانون.

التقديم علي قرض الضمان الاجتماعي

يمكن لجميع المواطنين المؤهلين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي التسجيل إلكترونيًا للحصول على قروض الضمان الاجتماعي في مصرف الراجحي. نوضح أيضًا خطوات الحصول على قرض بقيمة 60 ألف ريال سعودي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بدون ضامن. من خلال القيام بالخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق الراجحي.

قم بتشغيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

انقر على النقاط الثلاث في أعلى الصفحة الرئيسية.

ثم انتقل إلى رمز المنتجات التمويلية المتوفر في القائمة الرئيسية.

انقر فوق الزر “مزيد من التفاصيل” للكشف عن شروط وميزات التمويل.

انقر فوق أيقونة التحقق من الأهلية لتأكيد الأهلية للحصول على قرض.

أدخل البيانات المطلوبة التي توضح الحالة الاجتماعية للمقترض.

إدخال البيانات الخاصة بأفراد الأسرة.

تحديد إذا كان المقترض موظف أو متقاعد.

انقر فوق الزر “التالي” لتنفيذ خطوات التسجيل.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

الضغط على زر إرسال الطلب.

طريقة التقدم للحصول على قرض الضمان الاجتماعي

يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض إمكان بالطرق التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي.

وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

أدخل رمز التحقق في الحقل المقدم وانقر فوق الرمز للموافقة على الشروط والأحكام.

ثم اضغط تسجيل.

أدخل الرمز المرسل إلى هاتفك وانقر فوق تحقق. سيتم إرسال رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل.

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شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي

يشترط الوصول إلى قروض الضمان الاجتماعي الشروط التالية: