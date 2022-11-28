نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1444 برقم الهوية والشروط المطلوبة وكيفية التسجيل في الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطوَّر 1444 يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن موعد لإعادة فتح أبواب التسجيل فى الضمان الاجتماعي ، أملاً في الحصول على فرصة جديدة للمشاركة للحصول على الدعم ، بعد أن أغلقوا الأبواب سابقًا، لذا فإن الوزارة أعلنت إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التسجيل الجديد وقدمنا ​​لكم أهم التفاصيل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الإجراءات التي يجب اتباعها للاستعلام عن الضمان الاجتماعي، ويعد الضمان الاجتماعي هو أحد الخدمات المساندة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم جميع الفقراء من ذوي الأجور المنخفضة، يحق لجميع المتقدمين الآن التحقق من مقدار هذا الدعم الذي يحق لهم الحصول عليه.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التقدم بطلبات التسجيل في نظام الضمان المطور مرة أخرى بعد غلق باب التقدم ليستمر حتى نهاية 1444، استجابة لطلب المواطنين لتوصيل الدعم لكل من يستحقه حيث نجد أنه:

يمكن للمواطنين محدودو الدخل الحصول على الدعم المادي في صورة راتب شهري لمستحقي الدعم.

تأكيد الوزارة أن التسجيل في النظام لن يؤثر على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي.

مسموح للمواطنين في حالة رفض الطلب تقديم طلب للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أن خطوات التسجيل كما يلي:

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي.

النقر على تسجيل جديد.

تعبئة بيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية – رقم الجوال – تاريخ الميلاد – كلمة المرور – رمز التحقق).

النقر على التعهد للموافق على الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل.

الضغط على تسجيل.

وثق التقديم بعد إدخال الرمز المرسل على رقم الهاتف.

كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

الذهاب إلى الملف الموحد وإدخال البيانات المطلوبة فيه.

تأكد من إدخال كافة البيانات والمعلومات الأساسية، والبيانات الخاصة بالسكن والتابعين، وبيانات الدخل والعمالة والترخيص والممتلكات، وتأكيد مراجعتها جيدا.

يمكن مشاهدة فيديو التسجيل المفصل.

التواصل مع الضمان الاجتماعي

توفر الوزارة تسهيلات كثيرة تساعد المواطنين في حالة الحاجة إلى أي استفسار عن النتائج، ومنها:

السماح للجميع بمعرفة النتيجة في الضمان من خلال منصة “أبشر“.

الاتصال على رقم 92002301.

الفئات المستهدفة في الضمان الاجتماعي المطور

تقدم مساعدات الضمان الاجتماعي المطور لبعض فئات المجتمع في حاجة ماسة للمساعدة، وهي:

أسرة بلا عائل.

امرأة بلا عائل.

امرأة عاجزة عن العمل بسبب المرض.

كبار السن (فوق 60 سنة).

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت الوزارة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم بالطلب حتى يتم قبوله في الخدمة وهي: