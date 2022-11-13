انت الان تتابع خبر وداعا للتاكسي .. السعودية تعلن الإستغناء عن خدمة سيارات التاكسي نهائيا في هذه المدينة وتكشف عن السبب والبديل! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رئيس نيوم نظمي النصر كشف عن معلومات قال فيها أنه سوف يتم جلب “التاكسي الطائر” في مدينة نيوم لأجل التنقل والمواصلات، وبدأت 15 هيلوكبترا فيها.

وصرح النصر :” أنشأنا أول مركز لتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في المنطقة وهو يركز على الابتكار والأبحاث وهذه ضرورة ملحة من أجل المحميات الطبيعية وحماية البيئة”.

وتابع “سنحسن بنية “ذا لاين” التحتية وسنجعلها بكثافة سكان لندن ونيويورك، حيث بدأنا في نيوم بزراعة “100 مليون” شجرة لاستعادة الغطاء النباتي”. وتابع” نيوم أول منطقة في العالم تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، سيتم ذلك عن طريق الحفاظ على البيئة والتكنولوجيا المبتكرة وإعادة تعريف التصميم الحضاري وتطبيق هذه التصميمات “.