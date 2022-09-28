انت الان تتابع خبر تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء في السعودية.. هنكشف لكم السر كامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإصدار أمر ملكي بـ تعيين ولي العهد رئيسا للوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان، وتم الإعلان عن إعادة تشكيل المجلس.

وجاء الأمر الملكي بأن يتولى الأمير محمد بن سلمان منصب رئيس الوزراء وهو المنصب الذي في العادة يعمل فيه العاهل السعودي إلى أن يتوفى، وسوف يساعد هذا القرار في تعزيز صورة ولي العهد السعودي لأنه قائد قوي للمملكة، ويقوم الأمير صاحب الـ 37 عام بشكل فعلي على أكثر الحقائب الوزارية الحساسة بالسعودية من الاقتصاد إلى النفط والدفاع.

والأمير محمد بن سلمان يمثل جيل الشباب في السعودية، ومن أهمها المشروعات الضخمة الخاصة بها، وهي ضمن خطة رؤية السعودية 2030، وهي التي تنص على جعل الاقتصاد السعودي يعتمد على الاستثمار بجوار النفط، و تعد من المناصب الهامة في السعودية.