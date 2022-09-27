نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2022 كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي 2022 من وزارة الموارد البشرية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2022 فنحن على موعد مع تقديم الدعم الشهري الخاص بنظام الضمان الاجتماعي في السعودية، وهو أحد الانظمة الداعمة التي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية السعودية، والذي يعمل على تقديم الدعم المالي بشكل شهري لعدد من المستخدمين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بناء على مجموعة من الضوابط والشروط المطلوبة، حيث يتم تقديم الدعم للأشخاص محدودي الدخل من المواطنين، وقد حددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين والخاص بشهر أكتوبر المقبل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2022 وكيفية الاستعلام عن الدعم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2022

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه يتم اعلان نتائج الاهلية الضمان الاجتماعي في يوم السابع والعشرين من شهر سبتبمر، ومن المعروف أن تقوم الوزارة ببداية إيداع راتب الضمان في الحسابات البنكية الخاصة بجميع المستفيدين بناء على نتائج الاهلية، وذلك بدءاً من اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي هذا الشهر فنجد أن يوم الاول من شهر أكتوبر سوف يوافق عطلة رسمية وهو يوم السبت، لذلك سوف يتم تأجيل موعد الصرف الخاص بالراتب الضمان الاجتماعي حتى يوم الأحد الموافق 2 من شهر أكتوبر 2022، حيث يتم طرح مبالغ الدعم للمستفيدين بعد اثبات أهلية الحصول على الدعم من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية التي يتم تحديدها بناء على الضوابط والشروط المعلنة.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي 2022

وقد وفرت وزارة الموارد البشرية السعودية امكانية الاستعلام الكترونيا عن راتب الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية من جانب المتقدمين للحصول على الدعم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.