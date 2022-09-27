نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل الرواتب هذا الشهر للموظفين العسكريين والمتقاعدين السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل الرواتب هذا الشهر حيث تسري رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية في التاريخ الذي تحدده وزارة المالية، فقد قامت الحكومة السعودية بتحديث تعليماتها بشأن موعد صرف الرواتب في سبتمبر 2022 كالعادة كل شهر، وذلك عندما يتم نشر تقارير عن موعد صرف رواتب الموظفين، علي مستوي جميع القطاعات، وأن الراتب يتم إيداعه دائمًا قبل نهاية كل شهر في إعلان من وزارة المالية، ويمكن الحصول عليه في نفس اليوم.

متى تنزل الرواتب هذا الشهر للعاملين في القطاع الحكومي

يختلف موعد نزول الرواتب في المملكة العربية السعودية، بين موظفي الحكومة والمتقاعدين والعسكريين، حيث يختلف من شهر لآخر حسب تاريخ نزول رواتبهم في عطلة نهاية الأسبوع أو الإجازة، وسوف يكون موعد نزول رواتب العاملين في القطاع الحكومي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر سبتمبر 2022، وهذا سوف يوافق الأول من شهر ربيع الأول 1444 هجرياً، حيث ينتظر في هذه اللحظات الكثير من الطلاب أن يتم صرف الرواتب الخاصة بجميع الموظفين وكذلك العاملين في كل الهيئات والادارات الحكومية، والذين يستحقون صرف المرتب الشهر في الموعد المحدد له.

موعد نزول رواتب العسكريين

من المقرر أن يكون موعد نزول رواتب العسكريين في اليوم المحدد وهو يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، وسيكون بالتاريخ الهجري 1 من شهر ربيع الأول 1444، حيث أن موعد صرف الرواتب يكون ثابت كل شهر الا اذا صاف ذلك يوم عطلة يختلف موعد نزول الراتب في السعودية بين موظفي الحكومة والمتقاعدين والعسكريين العطلات الرسمية هي مسألة تقارب شخصي لأنها تخصص بطريقة متغيرة حسب أهمية الأسرة وعلاقة الموظف بصاحب العمل وطبيعة العمل ونوع العمل الذي يشغله، جدير بالذكر أن الموعد الرسمي لنزول رواتب المتقاعدين، هو في يوم 25 من شهر سبتمبر 2022، حيث أن الموعد الرسمي لصرف رواتب جميع الأشخاص العسكريين هو راتب ثابت كل شهر، لا يتغيير الا في أضيق الظروف.

موعد نزول رواتب التقاعد للتأمينات الاجتماعية لهذا الشهر

من المقرر أن موعد نزول الراتب بالنسبة للأشخاص لتقاعد التأمينات يختلف عن موعد نزول الموظفين والمتقاعدين، حيث اعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد اكدت أنه من المقرر الحصول علي الراتب للمتقاعدين التابعين للتأمينات يوم الأحد الثاني من شهر أكتوبر 2022 وهذا يوافق هجرياً 6 شهر ربيع الأول 1444 ويمكن لجميه الموظفين والمتقاعدين أن يتم الاتصال بوزارة المالية السعودية وذلك من خلال رقم الاتصال التالي وهو: 1990 – 00966114050000 – 00966114033130، كما يمكن التواصل من خلال موقع تويتر.