نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة إيصال جواز السفر بعد تجديده بمنصة أبشر absher في المقال التالي
خدمة إيصال جواز السفر، فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن بعض الخطوات التي يجب الانتباه لها خلال إيصال جواز السفر السعودي بعد أن يتم تجديده بطريقة آلية عن طريق منصة أبشر من خلال البريد السعودي سُبل، حيث تعمل منصة أبشر علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للعديد من المواطنين والوافدين داخل المملكة، وتسهيل جميع المعاملات التي يحرص الأفراد علي تنفيذها عبر المنصة الإلكترونية لأبشر، وقد أكدت الجوازات السعودية علي أهمية تنفيذ بعض الخطوات الخاصة بإيصال جواز السفر بعد أن يتم تجديده آليا من أبشر، وسوف نوضح لكم تفاصيل هذه الخدمة.
خطوات خدمة إيصال جواز السفر بعد تجديده
كشفت المديرية العامة للجوازات عن خطوات خدمة إيصال جواز السفر بعد تجديده بمنصة أبشر، وقد تم توضيح الخطوات علي النحو التالي:
- يجب أن يتم إحضار نموذج إشعار التجديد لجواز السفر عن طريق حساب المستفيد في منصة أبشر علي أن يتم تسليمه لموظف البريد.
- يجب إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد المختص.
- يشترط أن يتم التأكد من العنوان الوطني الذي تم تسجيله أو أن يتم تسجيل عنوان وطني.
- يجب أن يتم سداد الرسوم المستحقة للتوصيل الخاص بالجواز.
- يشترط أن يتم وضع الجواز القديم وإشعار التجديد بالملف المخصص لذلك مع ضرورة تسليمه لموظف البريد، وبعدها سوف يتم إرسال الجواز الذي تم تجديده مع الجواز القديم بعد أن يتم تخريمه من الموظف المختص إلى العنوان الوطني عن طريق البريد السعودي.
منصة أبشر تسجيل دخول
يستطيع جميع الأفراد من مواطنين سعوديين ومقيمين من جنسيات أخري، تسجيل دخول منصة أبشر والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة، ويتم الدخول للمنصة بهذه الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: منصة أبشر.
- النقر علي الدخول للمنصة عبر بوابة أفراد أو أعمال.
- الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم.
- يجب إدخال كلمة المرور في المكان المخصص لذلك.
- الضغط علي دخول، وفي حال عدم توافر حساب مسجل من قبل، فيجب أن يتم الضغط علي تبويب (مستخدم جديد) وتسجيل البيانات المطلوبة من أجل تفعيل الحساب.
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