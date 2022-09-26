الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد 1444 برقم الهوية

مع وجود توقعات اقتراب صرف المساعدة المقطوعة المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية إلى الأسر المحتاجة، يبدأ الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد من قبل المستفيدين، والجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بواسطة عدة طرق، وإليكم أبرز تفاصيل المساعدة المقطوعة على النحو التالي.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

يستطيع جميع الأشخاص الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بواسطة رقم الهوية من خلال تطبيق بعض الخطوات المتمثلة فيما يلي:

التوجه إلى واجهة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

إدخال رقم الهوية في مربع السجل المدني.

إدخال كود التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة عرض.

قراءة جميع التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني

تختلف طرق الاستعلام عن المساعدة المقطوعة منها الاستعلام بواسطة رقم الهوية كما ذكرنا سابقاً، والاستعلام بواسطة السجل المدني وهو ما نتناوله في السطور التالية:

التوجه مباشرة إلى واجهة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

إضافة رقم السجل المدني في المربع المخصص لذلك.

إدخال كود التحقق الموجود في الصورة.

الضغط على زر العرض.

الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

تنقسم شروط المساعدة المقطوعة إلى نوعين النوع الأول نوع مستفيد من الضمان الاجتماعي والنوع الثاني غير مستفيد من الضمان الاجتماعي وإليكم الشروط كالتالي:

شروط المساعدة المقطوعة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

يشترط التعامل مع مقدم الطلب الخاص بالمساعدة المقطوعة كما يجري التعامل مع مقدم طلب المعاش ، حيث ينبغي عليه تطبيق كافة المعايير المتعلقة بالسجلات التجارية والعملة وتحديد الدخل مع التحقق من عدم تخطي الحد المانع للمساعدة.

يشترط عدم تقديم أي طلب متعلق بالديون لأن المساعدة المقطوعة لا تنظر في الطلبات المتعلقة بالديون.

التحقق من حالة المتقدم بطلب الالتحاق في المساعدة المقطوعة، والقيام بتحديث جميع البيانات بصورة دائمة.

قد يتم صرف المساعدة المقطوعة من قبل وزارة الموارد البشرية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي أكثر من مرة وفقاً لبعض الأمور.

من الممكن أن يتم صرف المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال العام وذلك لمن لا يملكون أي عائد ما عدا دخل الضمان الاجتماعي.

قد يتم صرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة كل عامين، وذلك لمن يملكون دخلًا آخر بجانب دخل الضمان الاجتماعي، وذلك ماعدا الحالات التالية:

الأرملة التي لا يوجد لديها أولاد.

المطلقة العائلة لأولادها.

الأطفال الأيتام.

شروط المساعدة المقطوعة لغير المستفيدين من الضمان الاجتماعي

لابد من توافر بعض الشروط في غير المستفيدين من الضمان الاجتماعي حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة المقطوعة وجاءت الشروط كالتالي: