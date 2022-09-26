الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية وشروط الأهلية للضمان

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، حيث أن العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية يهتمون بهذا الأمر لأنة يعتبر احد اهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة السعودية لأصحاب الدخل المنخفض، وتسعى دائما المملكة إلى توفير الحياه الكريمة لكل الأسر السعودية وخصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المملكة من تغير اقتصادي، ولذالك من خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل استعلام الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، وأيضا نعرض لكم موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي لتسهيل الأمر على كل المستفيدين.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

من المعروف أن موعد صرف الضمان الاجتماعي ليس له موعد محدد أو تاريخ للإيداع كل شهر، ولكن يتم صرفه عند الحاجة ودائما ما يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور في أواخر الشهر الميلادي، ولهذا نجد أن الكثيرين من المستفيدين يرغبون في الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الطور برقم الهوية للتعرف على موعد الصرف، وهناك عدد من الخطوات التي يجب أن تتبع عند عمليه الاستفسار عن الضمان الاجتماعي المطور والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي المطور.

قم بإدخال كافة البيانات منها رقم الهوية الوطنية ثم كلمة المرور.

من القائمة الرئيسية اختر أيقونة الطلبات.

ستظهر أمامك حالة الطلب انقر عليها.

سيظهر أمامك مؤهل أو غير مؤهل أو الطلب مازال تحت التدقيق.

في حالة ظهور غير مؤهل سيظهر معها سبب الرفض.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور