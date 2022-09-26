طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يبحث الكثير من مواطني المملكة عن الإجراءات اللازمة للاستفادة من الضمان، وبناءا عليه اصبح لهؤلاء الحصول على الشقق السكنية ولكن يتم الحصول عليها وفق شروط أجراءات اللازمة، إن مبادرة الإسكان التنموي تعتبر من افضل المبادرات التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق هذه المبادرة لاستهداف كافة فئات الشعب السعودي التي تصنف بانها ذات حاجه في المجتمع.

تعتبر هذه المبادرة من اهم المبادرات التي تستهدف الضمان الاجتماعي، وتقوم بتوفير شقق سكنية مناسبه للأسر الفقيرة الأشد احتياجا لوحدات سكنية مجهزة لهؤلاء المواطنين الذين يقعون تحت رعاية مؤسسة الضمان الاجتماعي، هذا ما تسعى إليه المملكة لتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي وتوفير سبل العيش من اجل الارتقاء بهم، وسوف يتم توفير هذه الوحدات للمتقدمين والحصول عليها على مراحل متتالية كما قامت الدولة بإتاحة الفرصة للحصول على دعم لبناء وحدات أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

إن وزارة الإسكان بالمملكة قامت بوضع شروط وقواعد للحصول على شقق الإسكان التنموي، وأيضا قامت بتحديد الأسر والشخاص المستفيدة من هذه المبادرة حيث أكدت الوزارة الفئة المستهدفة من الدرجة الأولي وهى الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي والتي يكون ليس لديها أي دخل أو مصدر، والأسر ذات الدخل المحدود، والمطلقات والأرامل وغيرها، وفى السطور التالية من مقالنا سوف نقوم بتوضيح الشروط اللازمة للحصول على الإسكان التنموي وهى كالتالي:

أولا لا بد أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يكون قد حصل على دعم من الإسكان من قبل.

أن يكون سن المتقدم 25 عام أو فيما فوق.

عدم امتلاكه لمنزل أو أي سكن أخر.

أن تكون الأسرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ليس لدية مصدر دخل، أو لدية دخل محدود.

كيفية التسجيل في الإسكان التنموي

لقد قامت وزارة الإسكان بفتح عملية التقديم والتسجيل وهى احد اهم العمليات إلى يبحث عنها كثير من المواطنين السعودين، وقد وضحت الوزارة أن عملية التقديم تتم عبر منصة سكنى إضافة إلى ذلك الجمعيات الخيرية والأهلية في المملكة، وطريقة التسجيل في الإسكان التنموي تتم عبر الخطوات الأتية: