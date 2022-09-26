نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي
طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يبحث الكثير من مواطني المملكة عن الإجراءات اللازمة للاستفادة من الضمان، وبناءا عليه اصبح لهؤلاء الحصول على الشقق السكنية ولكن يتم الحصول عليها وفق شروط أجراءات اللازمة، إن مبادرة الإسكان التنموي تعتبر من افضل المبادرات التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق هذه المبادرة لاستهداف كافة فئات الشعب السعودي التي تصنف بانها ذات حاجه في المجتمع.
تعتبر هذه المبادرة من اهم المبادرات التي تستهدف الضمان الاجتماعي، وتقوم بتوفير شقق سكنية مناسبه للأسر الفقيرة الأشد احتياجا لوحدات سكنية مجهزة لهؤلاء المواطنين الذين يقعون تحت رعاية مؤسسة الضمان الاجتماعي، هذا ما تسعى إليه المملكة لتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي وتوفير سبل العيش من اجل الارتقاء بهم، وسوف يتم توفير هذه الوحدات للمتقدمين والحصول عليها على مراحل متتالية كما قامت الدولة بإتاحة الفرصة للحصول على دعم لبناء وحدات أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.
شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان
إن وزارة الإسكان بالمملكة قامت بوضع شروط وقواعد للحصول على شقق الإسكان التنموي، وأيضا قامت بتحديد الأسر والشخاص المستفيدة من هذه المبادرة حيث أكدت الوزارة الفئة المستهدفة من الدرجة الأولي وهى الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي والتي يكون ليس لديها أي دخل أو مصدر، والأسر ذات الدخل المحدود، والمطلقات والأرامل وغيرها، وفى السطور التالية من مقالنا سوف نقوم بتوضيح الشروط اللازمة للحصول على الإسكان التنموي وهى كالتالي:
- أولا لا بد أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يكون قد حصل على دعم من الإسكان من قبل.
- أن يكون سن المتقدم 25 عام أو فيما فوق.
- عدم امتلاكه لمنزل أو أي سكن أخر.
- أن تكون الأسرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- ليس لدية مصدر دخل، أو لدية دخل محدود.
كيفية التسجيل في الإسكان التنموي
لقد قامت وزارة الإسكان بفتح عملية التقديم والتسجيل وهى احد اهم العمليات إلى يبحث عنها كثير من المواطنين السعودين، وقد وضحت الوزارة أن عملية التقديم تتم عبر منصة سكنى إضافة إلى ذلك الجمعيات الخيرية والأهلية في المملكة، وطريقة التسجيل في الإسكان التنموي تتم عبر الخطوات الأتية:
- أولا الدخول إلى منصة سكنى.
- قم بتسجيل الدخول وإضافة رقم الجوال الخاص بك.
- النقر على أيقونة الملف الشخصي.
- سوف تظهر رسالة بان الشخص غير مستحق للدعم.
- النقر على التحقق من الاستحقاق.
- ثم بعد ذلك قراءة الشروط والأحكام جيدا والموافقة عليها.
- قم بمليء نموذج البيانات الشخصية.
- يتم الانتظار لمعالجة الطلب، ومن ثم العودة إلى حسابك لمعرفة النتيجة بانك مستحق للدعم.
- يتم إرسال رسالة بها انك مستحق للدعم السكنى.
- عليك استكمال التقديم من خلال النقر على استكمال الطلب.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- تحديد نوع السكن المفضل.
- أخيرا الضغط على حفظ والمتابعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.