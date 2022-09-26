رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين فى وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 وكيفية الاستعلام عن المقبولين فى وظيفة مراقب مساجد والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وأقدم العديد من المواطنين والمواطنات علي خطوات التسجيل فى وظائف مراقب المساجد وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة فى وظائف وزارة الشؤون الإسلامية ويترقب الكثيرين اعلان نتائج وظيفة مراقب مساجد ومعرفة طريقة الاستعلام عن نتائج القبول فى وظائف وزارة الشؤون الإسلامية وكذلك استعلام أسماء المقبولين فى وظائف حراس امن المساجد ومراقب المساجد وأيضا استعلام وظائف أئمة المساجد التي تم التقديم ليها فى وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 2022.

شروط تقديم وظائف وزارة الشئون الإسلامية 1444

أولا يجب ان يكون المتقدم أن يكون سعودي المنشأ والجنسية.

ثم يشرط أن الا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.

ايضا يجب أن يكون المتقدم علي الأقل حاصلاً علي الشهادة الثانوية فيما اعلى.

كذلك يجب ان يكون المتقدم حافظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم أو أكثر.

ثم يجب علي المتقدم اجراء المقابلة الشخصية واجتيازها بنجاح.

ايضا يجب أن يكون المتقدم متفرغ تفرغ كاملاً للعمل بوزارة الشئون الإسلامية.

بعد اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

ثم يجب ان يكون الشخص حسن السير والسلوك وان يكون سجلة الجنائي خاليا من أي شبهه جنائية ولم يصدر ضدة أي حكم شرعي او قضائي.

ايضا يجب ان أن لا يكون قد تم فصله قبل ذلك من وظيفة حكومية مسبقة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين فى وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

أولا يجب فتح رابط الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة الشؤون الإسلامية.

ثم النقر على الخدمات الإلكترونية الموجودة بالقائمة الرئيسية.

ايضا يجب الضغط على خيار خدمات الافراد بعد ذلك النقر على منصة التوظيف.

بعد ذلك يتم النقر على خيار استعلام عن طلب توظيف مراقب المساجد.

ثم يتم الاستعلام عن طريق كتابة تاريخ الميلاد وكذلك كتابة رقم الهوية بالإضافة الى تحديد نوع التقويم.

أخيرا يجب كتابة كود التحقق والنقر على خيار استعلام وظيفة مراقب المساجد 1444.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين فى وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

يتم الاستعلام ومعرفة نتائج التقديم فى وظائف مراقب مساجد وحارسات امن المساجد المعلن عنها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بطريقة الكترونية وبالخطوات السابق شرحها بالدخول على رابط الاستعلام عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 2022.