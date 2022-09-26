الموعد النهائى لصرف الضمان الاجتماعى المطور 1444هـ وشروط الحصول على الاهلية من موقع hrsd.gov.sa

نستعرض لكم الان الموعد النهائى لصرف الدفعة الجديدة للضمان الاجتماعى المطور لعام 1444 هـ وشروط الحصول على الاهلية من الموقع الرسمى لوزارة الموارد والتنمية البشرية ننشر لكم الان كل المعلومات الخاصة بصرف الدفعة الجديدة للضمان الاجتماعى المطور لعام 1444 حيث يكثر البحث عن هذا الامر فى كل المحركات البحث فى الموقع العالمى جوجل ويتطلع كل المستفيدين والمستحقيين فى معرفة الموعد الرسمى والتى حددته وزارة الموارد والتنمية البشرية فى المملكة العربية السعودية لصرف معاش الضمان الاجتماعى المطور وسوف ننشر لكم الان الموعد الرسمى لصرف هذا المعاش فى داخل المملكة العربية السعودية وكذلك كيفية الحصول على اهلية الانتفاع به من على الموقع الرسمى لوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية

موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور 1444هـ

نشرح لكم الان عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور لعام 1444هـ حيث اعلنت وزارة الموارد والتنمية البشرية فى داخل المملكة العربية السعودية ان يكون الموعد الاول لصرف الدفعة الجديدة من معاش الضمان الاجتماعى المطور فى بداية شهر اكتوبر الميلادى لكل المستفيدين والمستحقيين وسيتم صرف الدفعات بشكل تدريجى فى الفترة المقبلة .

طرق الحصول على الاهلية فى الضمان الاجتماعى المطور 1444هـ

ننتقل لكم الان فى الجزء الثانى من المقال وهو طرق الحصول على الاهلية للحصول على الدفعات الجديدة من الضمان الاجتماعى المطور 1444هـ تحت رعاية وزارة الموارد والتنمية البشرية وتلك الطريقة هى :-

الخطوة الاولى الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الخطوة الثانية يكون بالضغط على إنشاء حساب جديد

الخطوة الثالثة ثم يضغط على الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور

الخطوة الرابعة ويقوم تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة

الخطوة الخامسة التأكيد على البيانات المدخلة

هذا ويريد كل المواطنين فى المملكة العربية السعودية فى الحصول على احقية صرف الدفعات الجديدة من الضمان الاجتماعى المطور فى الفترة المقبلة بشرط ان يكون مستوفى شروط استحقاق الحصول عليه والتى قد حددتها وزارة الموارد والتنمية البشرية فى المملكة العربية السعودية وبهذا قد نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال بخصوص موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور .