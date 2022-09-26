نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام صلاحية التأمين بالرابط وكيف أستعلم برقم الحدود؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام صلاحية التأمين بالرابط، في المملكة العربية السعودية، أحد أهم ما يمكن للمقيمين البحث بشأنه والاهتمام بتوفيره، أثناء تواجدهم داخل حدود المملكة، خاصة وأن التأمين الطبي له العديد من المزايا، سواء أكان للمواطن أم للوافد أم المقيم، والتأمين الطبي للوافدين مهم جدًا، خاصة إذا علمت أنه لن يتم تجديد الإقامة في حالة عدم وجود تأمين، بالإضافة إلى أنه بدون التأمين الطبي، لن يتم الحصول على تأشيرة خروج وعودة، إلى المملكة العربية السعودية، ولتلك الأسباب يقدم مجلس الضمان الصحي التعاوني، إمكانية عمل استعلام صلاحية التأمين بالرابط الرسمي، حيث يمكنك الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين، من خلال استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة، أو الاستعلام عن التأمين برقم الحدود، وهي خطوة مهمة للغاية لكافة المقيمين.

استعلام عن حالة التأمين لزائر أو سائح

يمكنك الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين إلكترونيًا، عبر الرابط الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، والذي يمكّن السائحين والزائرين إلى المملكة، من الاستعلام عن حالة التأمين لزائر أو سائح، وأن التأمين ساريًا. بالإضافة إلى إمكانية التعرف على شركات التأمين المصدرة له. إلى جانب مستشفيات يغطيها التأمين بالسعودية. وذلك للإجابة عن تساؤل “كيف أتأكد من صلاحية التأمين؟” باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول أولا إلى رابط بوابة المجلس الإلكتروني. بعدها قم باختيار خدمة الاستعلام عن التأمين. ثم اضغط على كلمة الدخول إلى الخدمة. وعقب ذلك سجل رقم الجواز وفقًا لبيانات إصدار الوثيقة. وبعد ذلك ضع رمز التحقق. ثم اضغط على استعراض النتائج.

كيف أعرف أن عندي تأمين طبي برقم الهوية؟

يمكنك معرفة أن لديك تأمين طبي في السعودية، من خلال رابط موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني. حيث يستعرض الموقع الرسمي كافة المعلومات التفصيلية بشأن التأمين، من خلال عرض؛ رقم بوليصة التأمين، وكذلك اسم الشركة، وأيضًا تاريخ انتهاء صلاحية التامين لمن يحمل الوثيقة. حيث يمكنك الاستعلام عن صلاحية التأمين للمقيمين من خلال رقم الإقامة، او باستخدام رقم الهوية.

كيف أعرف متى ينتهي التأمين الطبي؟

يمكنك الآن عمل الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عن طريق أبشر. وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة رابط منصة أبشر الرئيسة. وعقب ذلك سجل دخولك إلى المنصة. ثم أدخل رقم الإقامة الخاص بك. بعدها سجل رقم الرمز المرئي. وأخيرًا اضغط على كلمة “عرض” وسوف يظهر لك كافة تفاصيل التأمين. وفي حالة أنه ساريًا سوف يظهر باللون الأخضر.

الاستعلام عن التأمين برقم الحدود

طريقة مختلفة أيضًا لإجراء الاستعلام عن التأمين برقم الحدود. وذلك بتتبع الخطوات التالية: