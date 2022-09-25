نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم منصة الضمان الاجتماعي المطور sso.hrsd.gov.sa مواعيد نزول راتب الضمان بمصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ والتي يمكن من خلالها تسجيل جديد واستعلام حالة طلب، موعد نزول إيداع راتب هذا الشهر، وإمكانية تأكيد التابعين sso.hrsd.gov.sa على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وأيضا استعلام الأفراد، وكيف تعرف أنك مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، والتعرف على قيمة راتب الضمان الجديد باستخدام حاسبة الضمان، وطريقة التقديم تسجيل جديد، ومتى ينزل معاش الضمان المطور، والاستعلام برقم الهوية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، كلها من الأمور محل البحث المتصاعد يوميا، خاصة لمن تأخر إعلان نتيجة أهليته لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وسنستعرض من خلال هذا التقرير بعض تلك الأمور محل التساؤل الدائم.

رابط تقديم منصة الضمان الاجتماعي المطور sso.hrsd.gov.sa مواعيد نزول راتب الضمان بمصرف الراجحي

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت تسجيل دخول رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال رابط نظام النفاذ، وذلك بيانات المستخدم على رابط موقع منصة أبشر، وذلك حتى يتم تسهيل استفادة المواطنين بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة،

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية للمستفيد المتمثلة في طريق تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد طبقاً لبيانات تسجيل الدخول في موقع أبشر الخاصة به.. ومن خلال رابط الضمان الاجتماعي النفاذ يمكن الدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بالخطوات التالية وهي

زيارة صفحة الدخول الرئيسية بالنفاذ الموحد في الضمان عبر الرابط التالي sso.hrsd.gov.sa

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في منصة أبشر الخاصة absher.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

يمكنك بعد تسجيل الدخول أن تقوم بالتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

متى موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي بمصرف الراجحي

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صباح يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، وهو الموافق سادس أيام شهر ربيع أول 1444، كما تم مد مهلة التسجيل في الضمان المطور لنهاية شهر أكتوبر 2022، وذلك بدلا من الموعد السابق خلال شهر مايو الحالي، ويتم التسجيل بنفس الألية السابقة، كما سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف مقدمي طلبات الاستحقاق، أما في حال رفض قبول الأهلية، فيمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

طريقة تسجيل جديد في الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

نم التحقق من الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي 2022، كما يمكن أن يمتد الإعلان عن نتائج أهلية الضمان لأوائل شهر أكتوبر القادم 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022.

: 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022. الإعلان عن الأهلية ينم تباعاً وتدريجياً.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم والأحقية في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

تم صرف دفعتين حتى الآن.

الدفعة الثالثة من المتوقع صدورها ونزول الراتب بنهاية الأسبوع الحالي.

الاستعلام على حالة الطلب في الضمان المطور

ويتم الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور يتم ذلك من خلال خطوات بسيطة، والفيديو السابق يشرح تفصيلا طريقة الاستعلام عن حالة الطلب وهل تم قبوله أو تم رفضة أو ما زال تحت الدراسة والتدقيق.

كيفية تصحيح وتعديل بيانات طلب الضمان المطور باستخدام تذكرة الضمان

قم بالدخول على حسابك في الضمان المطور.

اضغط على التذاكر أعلى يسار الصفحة

إنشاء تذكرة جديدة.

اختار البرنامج المراد “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

عليك اختيار رفع الطلب.

تذكر نوع ووصف المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

طريقة متابعة الطلب في الضمان المطور وتأكيد التابعين

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية وربات البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

وبذلك نكون في إيجاز شرح طريقة تسجيل جديد على رابط الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa، وكذلك كيف تعرف أنك مقبول في الضمان المطور من خلال الاستعلام عن حالة الطلب، وكذلك وضحنا متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الثالثة والتي سيتم صرفها نهاية الأسبوع الحالي حسب التوقعات، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، فالتواصل معنا متاح من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

أروع رسائل و عبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي ال 92