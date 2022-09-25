صرف فروقات الرواتب للموظفين الشهر المقبل والتفاصيل عبر وزارة المالية السعودية 2022

نُجيب على تفاصيل صرف فروقات الرواتب للموظفين الشهر المقبل حيث قامت وزارة المالية السعودية بتوضيح أنه هناك فروق في الأجور للموظفين نظرًا لفرق التقويم الهجري والميلادي وبالتالي زادت الاستفسارات حول منذ متى تم تحويل الراتب من هجري إلى ميلادي وأيضًا موعد صرف فرق الراتب، وفي الحقيقة هناك مستحقات للموظفين نتيجة هذا التغيير، ونتابع كافة التفاصيل.

صرف فروقات الرواتب للموظفين الشهر المقبل

رسميًا لم يتم الإعلان عن موعد صرف فرق الراتب بين التاريخ الميلادي والهجري للموظفين والعاملين حتى الآن من قِبل وزارة المالية، علمًا بأنه تم اعتماد التاريخ الميلادي منذ يوم 5 يناير 2018 الموافق هجريًا 18 ربيع الآخر 1439 وبالتالي هذا ما يقارب 4 سنوات حتى الآن، وفي حال تحديد صرف الفارق الشهر المقبل سوف نوافيكم رسميًا بالتفاصيل على الفور.

جدول صرف الرواتب 1444

قامت وزارة المالية بتحديد موعد صرف الراتب كل شهر وفقًا للتاريخ الميلادي وليس الهجري على النحو التالي رسميًا سوف يكون كما يلي:

راتب شهر سبتمبر/أيلول سوف يكون في يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 اليوم الاول من ربيع الأول 1444 هجريًا.

أما عن راتب شهر اكتوبر/ تشرين الأول سوف يكون في يوم الخميس الموافق 27 اكتوبر 2022 اليوم الاول من ربيع الثاني 1444 هجريًا.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني سوف يكون الراتب في يوم الاحد الموافق 27 نوفمبر 2022 الثالث من جمادى الأولى 1444 هجريًا.

أما عن شهر ديسبر سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 الرابع من جمادى الثانية 1444 هجريًا.

فروقات تحويل الراتب من الهجري إلى الميلادي 1444

التصريح النهائي في هذا الشأن بأن الموظفين في وزارة التعليم قد صرفت لهم بالفعل الفارق بين التاريخ الميلادي والهجري أي رواتب 9 شهور من عام 2019، وفي حال وجود اي استفسار نفضل التأكد شخصيًا من المعلومة عبر التواصل مع وزارة المالية على الرقم الموحد 19990، وبذلك تعرفنا على كافة التفاصيل حول عملية تحويل الراتب من هجري الى ميلادي والفروقات في الرواتب للموظفين، وبذلك أيضًا نجد أنه لن يتم صرف زيادة الشهر المقبل حتى وقتنا هذا، وقد تم التحويل للتاريخ الميلادي تحت توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.