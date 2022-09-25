العد التنازلي ليوم التأسيس السعودي 1444-2023

موعد يوم التأسيس السعودي 1444 الذي ينتظره المواطنين السعوديين حيث تعتبر هذه الذكرى الوطنية الخالدة في الأذهان لذلك تظهر العديد من مظاهر الاحتفال في هذا اليوم، والمملكة العربية السعودية لديها مناسبتين كل عام هما العيد الوطني، وعيد التأسيس والتي يتم الاحتفال بها كل عام وتعتبر إجازة رسمية في كل الهيئات الحكومية والخاصة لإحياء هذه الذكرى وتعزيز روح المواطنة لدى الأفراد وتعزيز المعاني في نفوس المواطنين، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

يوم التأسيس السعودي 1444

أن الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 1444-2023 يعني قيمة كبيرة حيث يذكرنا بإنشاء الدولة الحديثة للمملكة العربية السعودية، يعزز قيمة بداية الإسلام الأول .

من الجدير بالذكر أن عيد التأسيس من أهم الأعياد الوطنية التي تعمل على ترسيخ القيم الوطنية.

والذي يأتي في تاريخ 22 من شهر شباط من كل عام، قد تم بواسطة الإمام السعودي محمد بن سعود في تاريخ 22 فبراير 1727 ميلادي.

لذلك قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار قرار ملكي في تاريخ 27 من شهر يناير لعام 2022.

أن يكون يوم 22 من شهر فبراير من كل عام هو الميعاد الأساسي للاحتفال بيوم التأسيس.

من الجدير بالذكر أن هذا اليوم يكون زاخر بالعديد من الاحتفالات والمظاهر الترفيهية.

كم باقي على يوم التأسيس 2023-1444 العد التنازلي

يرغب المواطنين السعوديين في التحضير لهذا اليوم الوطني، والحرص على إقامة الفعاليات، المهرجانات.

كذلك فإن المتبقي على موعد الاحتفال بعيد التأسيس لعام 2023-1444 “150” يوم.

كما أن المتبقي من الآن “الأحد” 25-9-2022 خمسة أشهر.

موعد يوم التأسيس بالهجري

يقوم الشعب السعودي بالاحتفال بيوم التأسيس لأنه يعد من الأعياد القومية التي تمثل قيمة كبيرة للمواطنين، وجاء موعده كالتالي:

سيوافق يوم الأربعاء والخميس 23 من شهر شعبان لعام 1444 هجري.

كذلك سيوافق تاريخ 22 و 23 من شهر فبراير لعام 2023 ميلادي.

من الجدير بالذكر أن هذا العيد هو إجازة رسمية في كل مناطق المملكة العربية السعودية، ذلك وفقا للقرار الملكي الذي أطلقه الملك سلمان بن عبد العزيز مع العلم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت أنه أجازة رسمية مدفوعة الأجر.