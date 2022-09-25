عروض مطعم البيك اليوم الوطني السعودي 92 خصومات رائعة

يعد اليوم الوطني من أهم الأيام بالنسبة للمواطنين السعوديين ففيه تم توحيد واستقلال السعودية على يد مؤسسها الملك عبد العزيز وتغيير اسمها من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم العظيم في 23 سبتمبر من كل عام، ولكن تبدأ المملكة في الاحتفال منذ بداية شهر سبتمبر حتى نهايته ويتخذ الاحتفال أكثر من مظهر فيحصل الطلاب وموظفي القطاع العام على إجازة رسمية، ويوجد العديد من العروض والتخفيضات تقدمها المتاجر الإلكترونية والأسواق والمطاعم مثل مطعم البيك، لذلك سنقدم لكم اليوم عروض البيك لليوم الوطني 92.

عروض مطعم البيك اليوم الوطني السعودي 92

تحرص المطاعم السعودية على المشاركة في اليوم الوطني من خلال الخصومات التي تزيد عن 50% على القائمة الخاصة بها، وأعلنت سلسلة مطاعم البيك أنها تشارك في العروض على الوجبات المميزة، وسنقدم لكم أهم تلك العروض:

عرض على ساندوتش دجاج مسحب بسعر 6 ريال سعودي.

عرض على وجبة دجاج البيك الفريد لتصبح بسعر 14 ريال سعودي.

عرض على وجبة دجاج مسحب بسعر 10.5 ريال.

عرض على ساندوتش بيج بيك سعره في العرض 11.5 ريال.

العرض المذهل على وجبة الجمبري الجامو بتتبيله البيك الخاصة ليصل سعرها إلى 29 ريال سعودي.

عرض وجبة الجمبري الاقتصادية سعرها في العروض إلى 21 ريال سعودي.

عرض خاص على وجبة السمك الفيليه حيث وصل السعر إلى 16.5 ريال سعودي.

طريقة الإستفادة من عروض البيك

يستطيع جميع الأشخاص الاستفادة من عروض مطعم البيك المميزة من خلال طلبها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمطعم وتحميل التطبيق، ومن خلال التطبيق يمكن للجميع في المملكة السعودية الاطلاع على كافة الوجبات الموجودة في قائمة المطعم ومعرفة الخصومات وطلب العرض المناسب.

وليتمكن الجميع من الاطلاع علي كافة فعاليات اليوم الوطني يمكنهم زيارة الرابط الرسمي للهيئة العامة للترفيه وتحمل ملف الفعاليات بي دي اف، وبعد الاطلاع علي جدول الفعاليات نجد انه يشارك فيه العديد من المطربين المشهورين من مختلف البلدان العربية مثل الفنان رابح صقر و الفنان ماجد المهندس و الفنان محمد عبده ومشاركة الفنانة انغام والفنان احمد سعد في حفلة واحدة و حزب مودي الشمراني، حزب السلطان الخليفة، حزب شما حمدان، حزب خديجة معاذ.