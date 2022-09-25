موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444 سبتمبر من المؤسسة العامة للتقاعد

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444 في شهر سبتمبر لكل المتقاعدين، يذكر أن الموظفين في السعودية يحصلوا على رواتب شهرية من خلال المؤسسة العامة للتقاعد وفق عدة شروط أهمها جنسية المتقدم للحصول على المعاش ووصول المستحق إلى نظام التقاعد وهو 120 شهر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444 في سبتمبر

من المنتظر نزول رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 1444 في سبتمبر يوم 29 صفر 1444 هجريا والموافق 25 سبتمبر 2022، حيث سيتم تحويل كل المستحقات على الحسابات المصرفية للمستحقين.

حالات إيقاف رواتب المتقاعدين

يذكر ان هناك حالات يتم خلالها إيقاف صرف رواتب المتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد وأهمها:

إيقاف رواتب التقاعد في حال وفاة المواطن المستحق لمرتب التقاعد.

في حال زواج المواطن المستفيد وإلتحاقه بالعمل الحكومي.

في حال وصول إبن المستفيد لمعاش التقاعد إلى 26 سنة.

موعد زيادة رواتب التقاعد

يذكر أن هناك أوقات يتم خلالها زيادة رواتب التقاعد وذلك لكل المتقاعدين وعادة ماتكون سنويا، خاصة وأنه لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الأن لزيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين.

موعد صرف رواتب التقاعد باقي العام

يذكر أن هناك مواعيد عامة لصرف رواتب المتقاعدين:

في سبتمبر يوم 25 سبتمبر الموافق 29/2/1444 هجريا.

في أكتوبر يوم 25 أكتوبر والموافق 29/3/1444 هجريا.

في نوفمبر يوم 25 نوفمبر 2022 يوم 1/5/1444 هجريا.

في ديسبمر يوم 26 ديسمبر 2022 يوم 2/6/1444 هجريا.

يذكر أن موعد صرف رواتب المتقاعدين كل شهر يكون في الحدود ما بين الخامس والعشرون والسادس والعشرون من كل شهر ميلادي، خاصة وأنه يتم صرف رواتب المتقاعدين بإيداعها مباشرة في حسابات المستحقين للرواتب.

يذكر أن صندوق التقاعد يقوم بصرف بدل نقدي وذلك لكل الأفراد والمواطنين ممن بلغوا سن التقاعد من خلال الحصول على الدعم الذي تقرره وزارة المالية بشكل أو بأخر من خلال صندوق التقاعد والذي تم إنشاؤه من أجل دعم كل المواطنين بشكل كبير، هذا وتعد رواتب المتقاعدين أحد الأمور التي يتم من خلالها دعم كل المتقاعدين بشكل أو بأخر من أجل الوفاء بإلتزامات الحياة المتراكمة عليهم وبشكل كبير خاصة وأن رواتب المتقاعدين واحدة من أهم الأمور والتي يأتي معها رواتب الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.