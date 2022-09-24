موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور من الأمور الهامة التي يبحث عنها كثير من المستفيدين داخل المملكة السعودية بعد أن أوضحت وزارة الموارد البشرية بدء استقبال الطلبات الخاصة للتسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية وبعد ذلك البدء بدراسة الأهلية ويتم مراجعة جميع البيانات المطلوبة وبعد الموافقة يتم إيداع الدفعة المستحقة المتقدمين الجدد في الحسابات الخاصة بهم في البنك التي تم تسجيلها بنظام الضمان الاجتماعي، لهذا سوف نعرض لكم خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي وأهم شروط استحقاق الضمان.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

يتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي في الحسابات الخاصة لجميع المستفيدين الذين قد اكتملت جميع الطلبات في الأول من كل شهر ميلادي وسوف يتم إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 وفي حالة إذا كان يصادف اليوم الأول إجازة رسمية يتم تأجيلها لمدة يوم واحد أو تقديمها على حسب اليوم.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكي تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطورة ينبغي عليك اتباع الخطوات التالية،

تبدأ بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي المطور عن طريق وزارة الموارد البشرية عبر الإنترنت.

تبدأ بالضغط على تسجيل جديد أو يمكنك الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني وكتابة البيانات المطلوبة عن طريق بوابة أبشر للمستفيدين.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة رقم الهوية وأضافت رقم الهاتف وتاريخ الميلاد الهجري ثم كتابة كلمة المرور وأضافت رمز التحقق والضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع ش عليها.

في الخطوة التالية تقوم بالضغط على تسجيل سوف يصل إليك رمز تأكيد على الجوال الخاص بك تقوم بكتابة الرقم والضغط على توثيق وسوف يصل إليك تأكيد العملية بنجاح.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متواجد بشكل دائم داخل البلاد ويتم استثناء المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي أو الأرملة والمطلقة الغير سعودية ولكن لديهم أبناء سعوديين أو أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي يتضمن أيضا الأيتام وذو الإعاقة أو الأشخاص الذين يحملون بطاقات تنقل أو يكون الدخل الخاص بالأسرة 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة أما فرد من الأسرة 550 ريال وأن ألا يتواجد فيه دار الإيواء التابعة للدولة أو وجود أي أصول ذات قيمة عالية.