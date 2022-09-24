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عمر شويل - جدة متى نزول سكني في الأهلي الصادر من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والذي يسعى إليه المواطنين للاختيار من بين الحلول السكنية المناسبة لكل فرد، والتي تختلف بين كل وضع اجتماعي واقتصادي وكذلك حسب الأماكن التي يرغب في الحصول على الدعم فيها، ويتم الإعلان شهريا عن موعد نزول الدعم في الحساب البنكي في كل من البنك الأهلي ومصرف الراجحي وكذلك مصرف الرياض.

صندوق التنمية العقارية السعودي

يقوم الصندوق بتقديم التمويل المالي الذي يسترد أو لا يسترد من المتقدمين بالحصول على الدعم السكني من أجل البناء أو الترميم أو إنشاء مسكن على أرض سكنية، ويتم وضع عدد من البرامج والحلول بعد أن يتم قبول الدعم ليقوم المواطن بالاختيار منهم بالشراكة مع البنوك السعودية التي قتوم بتقديم الدعم.

[متى نزول سكني في الأهلي] استحقاق دعم SAKANI صندوق التنمية العقارية

ويقبل على التسجيل في الحصول على الدعم من وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والعقارية وصندوق التنمية العقاري بعد أن أعلنت المملكة عن خطة رؤية 2030 والتي تستهدف تمكين وتوطين المواطنين في منازل خاصة بهم، بنسبة 80% من الشعب بحلول 2030، والتي يكن له الأهمية الكبرى في إنجاز الخطط التي قامت الوزارة بإطلاقها منذ عدة سنوات.

موعد إيداع الدعم السكني في البنك الأهلي لشهر سبتمبر 2022

أعلن البرنامج التنموي عن الموعد الشهري لنزول الدعم للمقبولين في استحقاق الدفعة الجديدة بالمصارف، حيث يتم مراجعة الحسابات البنكية والاستحقاق والأعداد المتاحة والإعلان عن نزول المخصصات المالية حسب كل حالة، ويكون الموعد الشهري في السادس والعشرين من الشهر الميلادي، بينما يقوم البرنامج شهريا بالإعلان عن موعد نزول المخصصات المالية:

موعد النزول بالميلادي موعد النزول بالهجري الأحد 25 سبتمبر 2022 26 صفر 1444

ويبدا النزول تدريجيا في البنوك، الراجحي والأهلي وبنك الرياض، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا ويتم الصرف للمستفيدين لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

الاستعلام عن نزول دعم سكني

يتم الذهاب إلى منصة سكني الإلكترونية. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالرقم السري الذي حصل عليه من قبل. يمكن إنشاء كلمة مرور للدخول الجديد. يتم تسجيل رقم الهوية وتعبئة الرمز المرئي. يقوم المستخدم بالذهاب إلى الخدمات الإلكترونية. يتم الاستعلام عن النزول أو التحقق من استحقاق الدعم. أو يمكن الاتصال والتواصل مع الدعم الفني على رقم: 920033321.

كم قيمة الدعم الشهري في سكني؟

حسب حساب تويتر جاء ما يلي:

يصرف دعم الإسكان للأسر بنسبة 95٪ لمن يتجاوز دخله الشهري 14 ألف ريال ولا يزيد عن 15 ألف ريال. يقدم الدعم السكني للأسر بنسبة 90٪ لمن يتجاوز دخله الشهري 14 ألف ريال ولا يزيد عن 16 ألف ريال. يتم تقديم دعم مالي بنسبة 85٪ للأسر المستحقة التي يبلغ دخلها الشهري حوالي 17000 ريال سعودي

متى ينزل التمويل العقاري في الحساب؟

بعد دفع المستفيد كامل القسط الشهري المستحق للممول العقاري، يقوم الصندوق بإيداع مبلغ الدَّعم في حساب المستفيد بشكل مباشر بمتوسط يومي عمل بعد السداد.