موعد صرف التأهيل الشامل 1444 لهذا الشهر سبتمبر عداد نزول راتب التأهيل بالميلادي

ننشر لكم قرائنا الكرام موعد صرف التأهيل الشامل 1444 راتب شهر سبتمبر 2022 صفر 1444، فقد ازداد البحث من قبل المستفيدين من دعم التأهيل عن متى ينزل راتب التأهيل سبتمبر 2022 وكم باقي على نزول الدعم، وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تقوم بتثبيت مواعيد صرف الرواتب حتى تكون معلومة للجميع، لكن قد يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة مما يؤدي إلى تقديم أو تأخير موعد الصرف، لذلك نجد هناك عمليات بحث كبيرة عبر “جوجل” عن الموعد الرسمي لنزول راتب التأهيل بالهجري والميلادي، وفيما يلي من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز سوف نقدم لكم عداد نزول راتب التأهيل سبتمبر 2022 بالثانية وطريقة الاستعلام عن الراتب.

موعد صرف التأهيل الشامل 1444

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً ومن أهم هذه الفئات أصحاب الإعاقات والتأهيل الشامل، حيث تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم كافة أشكال الدعم لهم وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وجدير بالذكر أنه يستفيد من دعم التأهيل أكثر من مليون ونصف معاق و20 ألف ريال حد أقصى للإعانة، ويتم صرف الإعانة شهرياً في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي. لذلك سوف نتعرف على موعد نزول راتب التأهيل لشهر صفر 1444 بالتفصيل في الفقرة القادمة.

متى ينزل راتب التأهيل لشهر صفر 1444

كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة من هذا المقال أن موعد صرف راتب التأهيل ثابت ومحدد ولا يتم تغييره إلا إذا صادف عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية. وقد تم تحديد موعد الصرف ليوافق اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي. لذلك فإن موعد نزول راتب التأهيل لهذا الشهر سبتمبر 2022 هو يوم الإثنين بتاريخ 30\02\1444 الموافق 26\09\2022.

عداد نزول راتب التأهيل الشامل لهذا الشهر سبتمبر 2022

رابط الاستعلام عن راتب التأهيل

يتم الاستعلام عن دعم التأهيل الشامل إلكترونياً من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني hrsd.gov.sa. ويتم ذلك من خلال إدخال رقم المستفيد ورقم الهوية الوطنية ونوع الإعاقة والرمز المرئي والضغط على “عرض”.

شروط استحقاق راتب التأهيل