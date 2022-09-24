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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان المطور والحد المانع للصرف ومتى ينزل راتب الضمان في المقال التالي
وزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعي قامت بتوفير حاسبة الضمان المطور من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت، فهي من بين الوزارات في المملكة العربية السعودية الحريصة على تقديم المساعدة المطلوبة للمواطنين، فمع اقتراب موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر حرص الفئات المستفيدة من الدعم الخاص بالبرنامج على معرفة قيمة الراتب الشهري الثابت المقدم من الوزارة للفئات المستحقة للدعم، لذا خلال مقالنا اليوم نوضح الطريقة مع توضيح اليوم المحدد للصرف وفقاً لما أعلنته الوزارة.
حاسبه الضمان المطور
تم تحديد رابط إلكتروني مباشر يتم من خلاله الانتقال إلى برنامج الضمان المطور، فقد حرصت الوزارة على توفيره من أجل تيسير الأمر على المواطنين الراغبين في معرفة قيمة الدخل الشهري الثابت بناءاً على الراتب الشهري وعدد أفراد الأسرة، حيث يتم التعرف عليه من خلال تطبيق الخطوات التالية:
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لنظام الضمان الإجتماعي المطور.
- الدخول إلى الدعم الجديد للمستفيدين.
- إدخال قيمة الراتب الشهري بشكل صحيح.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة داخل حاسبة الضمان الإجتماعي.
- عقب الانتهاء قم بالذهاب على أحسب.
كيفية حساب راتب الضمان الاجتماعي المستحق
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة أن راتب التقاعد يتم احتسابه من قيمة الدخل المكتسب، مما يفيد بقيام الوزارة باعتماد ما يعادل قيمة 50% من إجمالي قيمة الراتب الخاص بالتقاعد وليس إجمالي الراتب ككل، فعلى سبيل المثال عند حصول الشخص على راتب تقاعدي تقدر قيمته ب4000 ريال سعودي وأسرته مكونة من زوجة و3 أبناء أي إجمالي عدد أفراد الأسرة 5 أفراد، فوفقاً للآلية المتبعة لحساب الضمان الاجتماعي تستحق مبلغ شهري بقيمة 3300، وذلك بعد اعتماد نصف دخل الراتب التقاعدي لصاحب الأسرة مع الأخذ في الحسبان الحد الأدنى للأسرة المكونة من خمس أفراد وهو 3300 ريال سعودي.
الحد المانع للضمان المطور الجديد 1443
|عدد أفراد الأسرة
|الحد المانع للضمان الاجتماعي
|فردين
|1650 ريال سعودي
|ثلاث أفراد
|2200 ريال سعودي
|أربع أفراد
|2750ريال سعودي
|خمس أفراد
|3300 ريال سعودي
|ست أفراد
|3850 ريال سعودي
|سبع أفراد
|4200 ريال سعودي
|ثماني أفراد
|4750 ريال سعودي
صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر
تم تحديد الموعد الخاص بصرف الضمان الاجتماعي المطور الخاص بشهر أكتوبر يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر، حيث من المقرر أن يتم الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وفقاُ لتصريحات الوزارة ولكن تصادف اليوم الأول من شهر أكتوبر يوم السبت وبناء على القوانين المعمول بها في المملكة تم تأجيله ليوم واحد بعد تصادفه لعطلة رسمية.
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