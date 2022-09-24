نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور أهلية الضمان المطور الدفعة التاسعة سبتمبر 2022 خطوات استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الموارد البشرية موعد صدور أهلية الضمان المطور، الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية هي المسؤولة عن الضمان الاجتماعي ولها الاختصاص لتحديد أهلية المطالبين عند صدور استحقاق الضمان الاجتماعي قبل يوم إيداع بدل الإعانة ويتم الإخطار بذلك من خلال صفحة تويتر الرسمية لوزارة الموارد البشرية.

موعد صدور أهلية الضمان المطور

حددت الجهات المختصة في وزارة الموارد البشرية تاريخ استحقاق ضمان الأجر. بالنسبة لأولئك الذين ستكتمل طلباتهم اعتبارًا من 1 سبتمبروبناءً عليه يتم منح الاستحقاق قبل أسبوع واحد من إيداع الراتب حتى يتمكن المستفيدون من تحديث بياناتهم لاستلام راتب شهر صفر 1444 – سبتمبر 2022، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، على أن يتم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين البنكية بداية من اليوم الأول من شهر أكتوبر.

استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية

هناك إجراءات مباشرة يمكن للمستفيدين اتخاذها للاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية وتتضمن هذه الخطوات المذكورة أدناه:

يجب عليك تسجيل الدخول للوصول إلى الرابط الخاص بمنصة المساعدة والحماية الاجتماعية.

اختر رابط الخدمات الإلكترونية.

قم بتدوين رقم الهوية الوطنية للمستفيد.

يجب عليك بعد ذلك إدخال رقم طلب الضمان والنقر فوق علامة التبويب “الاستعلام”.

خطوات تعديل بيانات المستفيد من الضمان الاجتماعي

هناك تساؤلا حول كيف أقوم بتعديل تطبيق حساب الضمان الاجتماعي المطور الخاص بي وتحديث البيانات؟