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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور أهلية الضمان المطور الدفعة التاسعة سبتمبر 2022 خطوات استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية في المقال التالي
عمر شويل - جدة حددت وزارة الموارد البشرية موعد صدور أهلية الضمان المطور، الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية هي المسؤولة عن الضمان الاجتماعي ولها الاختصاص لتحديد أهلية المطالبين عند صدور استحقاق الضمان الاجتماعي قبل يوم إيداع بدل الإعانة ويتم الإخطار بذلك من خلال صفحة تويتر الرسمية لوزارة الموارد البشرية.
موعد صدور أهلية الضمان المطور
حددت الجهات المختصة في وزارة الموارد البشرية تاريخ استحقاق ضمان الأجر. بالنسبة لأولئك الذين ستكتمل طلباتهم اعتبارًا من 1 سبتمبروبناءً عليه يتم منح الاستحقاق قبل أسبوع واحد من إيداع الراتب حتى يتمكن المستفيدون من تحديث بياناتهم لاستلام راتب شهر صفر 1444 – سبتمبر 2022، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور مع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، على أن يتم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين البنكية بداية من اليوم الأول من شهر أكتوبر.
استعلام الضمان الاجتماعي برقم الهوية
هناك إجراءات مباشرة يمكن للمستفيدين اتخاذها للاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية وتتضمن هذه الخطوات المذكورة أدناه:
- يجب عليك تسجيل الدخول للوصول إلى الرابط الخاص بمنصة المساعدة والحماية الاجتماعية.
- اختر رابط الخدمات الإلكترونية.
- قم بتدوين رقم الهوية الوطنية للمستفيد.
- يجب عليك بعد ذلك إدخال رقم طلب الضمان والنقر فوق علامة التبويب “الاستعلام”.
خطوات تعديل بيانات المستفيد من الضمان الاجتماعي
هناك تساؤلا حول كيف أقوم بتعديل تطبيق حساب الضمان الاجتماعي المطور الخاص بي وتحديث البيانات؟
- قم بزيارة الرابط الخاص بحسابك على موقع الضمان الاجتماعي الجديد.
- انقر فوق رمز التذاكر في الزاوية اليسرى العلوية من الصفحة.
- حدد إنشاء تذكرة جديدة.
- حدد برنامج مساعدة مستفيد من الضمان الاجتماعي.
- اختر إرسال الطلب.
- بعد ذلك حدد “حسب نوع الخطأ” أو “لا تضيف عبارة معينة لم تدلي بها عند التسجيل في البداية”.
- صِف المشكلة التي تواجهها في الكتابة.
- انقر فوق زر الإرسال.
- سيتم تقديم رقم التذكرة وحالة معالجة التذكرة.
- سيتم الرد على التذكرة في غضون أيام قليلة.
- إذا لم تجد الرد مفيدًا يمكنك تقديم تذكرة جديدة للتوضيح.
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