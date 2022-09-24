نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الرواتب لشهر سبتمبر 2022 بالمملكة للعاملين بكافة القطاعات راتب صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعل أهم مايشغل بال الموظفين بكافة القطاعات هو موعد صرف الرواتب لشهر سبتمبر، حيث أمر مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية والعامة والمؤسسية باحتساب الرواتب والأجور والالتزامات المالية الأخرى باستخدام التاريخ الميلادي اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لنشر هذا القرار، وأن يكون تاريخ الصرفوفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم (18955) وتاريخ 18/4/1439 ه بحسب صحيفة أم القرى ويشار إلى أن الأمر الأعلى حدد اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الغريغوري كتاريخ موحد لدفع رواتب جميع موظفي الدولة.

موعد صرف الرواتب لشهر سبتمبر 2022

لم يتم صرف راتب شهر سبتمبر الحالي من عام 2022 م، الموافق لشهر صفر 1444 ه، لجميع موظفي الدولة في المملكة العربية السعودية وسنحدد أدناه تواريخ دفع الراتب لهذا الشهر في المملكة العربية السعودية:

سيتم الدفع في 27 سبتمبر 2022 م.

صرف أرامكو في 27 سبتمبر 2022 م.

راتب المتقاعد على التقاعد في 25 سبتمبر 2022 م.

في 26 سبتمبر 2022 م سيتم تحديد موعد صرف رواتب إعادة التأهيل والأسرة.

موعد دفع التأمينات الاجتماعية هو 2 أكتوبر 2022 م.

ساند في 2 أكتوبر 2022 م.

مدفوعات الضمان الاجتماعي المطورة لهذا الشهرفي 2 أكتوبر 2022 م.

صرف الدعم السكني لهذا الشهر، 25 سبتمبر 2022 م.

معلومات الاتصال بوزارة المالية

تم توضيح مسألة قدرة جميع مواطني المملكة العربية السعودية على التواصل مع وزارة المالية. من المهم ملاحظة أن الاتصال يحدث عبر ما يلي:

تواصل مع وزارة المالية بالاتصال على 1990-00966114050000-00966114033130.

التواصل باستخدام خدمة التواصل الاجتماعي تويتر عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

إمكانية إرسال بريد إلكتروني إلى: ccc @ mof. gov. sa لإرسال الشكاوى والتواصل.

سلم الرواتب بالمملكة

تختلف الرواتب والمداخيل في المملكة العربية السعودية عن تلك الموجودة في البلدان المعادلة لها بسبب تنوع الوظائف والمهن: