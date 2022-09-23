نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض دومينوز بيتزا لليوم الوطني 92 تخفيضات على وجبات البيتزا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض دومينوز بيتزا لليوم الوطني 92، مع حلول اليوم الوطني السعودي في 23 من شهر سبتمبر 2022 يوم تأسيس المملكة العربية السعودية أطلقت متاجر دومينوز عروض اليوم الوطني 92 والتي اشتملت على خصومات وتخفيضات على مختلف أنواع البيتزا اللذيذة ووصلت التخفيضات حتى 50 في المئة من قيمة المنتج، حيث تعرف مطاعم دومينوز بتقديم العديد من وجبات البيتزا المشهورة عالميا والمعدة بمواد طبيعية 100/100 والتي يستطيع أي مواطن أو مقيم طلبها أونلاين دون إلزامية التنقل لمطاعم دومينوز المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

عروض دومينوز بيتزا اليوم الوطني 92

باطلاعنا على منصة تويتر العالمية وبالضبط الموقع الرسمي لدومينوز dominos وجدنا العديد من عروض اليوم الوطني التي شملت تخفيضات على 2 بيتزا كبير أو أكثر بـ 29 ريال سعودي فقط مع إمكانية الطلب والتوصيل بشكل إلكتروني.

عروض مطاعم هرفي لليوم الوطني 92

من بين أبرز المطاعم التي تقدم عروض قوية جدا في اليوم الوطني السعودي 92 هي مطاعم هرفي. التي تشتهر بتقديم وجبات لذيذة يحبها مختلف شرائح المجتمع السعودي. ومن بين أبرز الوجبات التي أعلنت عنها شركة هرفي لحد الساعة جاءت على النحو التالي:

يمكنك الحصول على وجبة 2 دبل ميني دجاج ميكس بسعر جد معقول وصل حتى 22 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك تستطيع أن تشتري وجبة واحصل على الثانية بسعر ريال فقط. ملاحظة يسري هذا العرض في أيام الخميس والجمعة والسبت.

وجبة دبل ميني الدجاج + وجبة راب الدجاج بسعر 22 ريال.

وجبة راب الدجاج + هالبينو بايتس بسعر 13 ريال.

وجبة مدبل دجاج + وجبة طفل بسعر 33 ريال.

ثلاث وجبات بسعر 35 ريال.

عروض برجر كنج لليوم الوطني 92

يستطيع كل مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية الاستفادة من عروض برجر كنج لليوم الوطني. من خلال الدخول على رابط تطبيق @JahezApp وطلب الوجبات التي تحبها. مع إمكانية التوصيل بسعر جد رمزي وصل حتى 9 ريال سعود

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي وضعنا لكم فيه أهم عروض مطاعم اليوم الوطني والتي تقدمها المطاعم المتاجر المشهورة في المملكة العربية السعودية ومن ضمنها عروض دومينوز لليوم الوطني 92.