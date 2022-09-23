نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التأمين اليوم الوطني 92 في السعودية تأمين السيارات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التأمين اليوم الوطني 92، عدة شركات سعودية قامت بالإعلان عنها في الأيام الأخيرة وبالنسبة لـ عروض اليوم الوطني للتأمين 1444 توجد في العديد من المناطق، إذ أن هناك مواطنين سعوديين يرغبون في تأمين سياراتهم أو اقتناء أخرى جديدة، من جهة أخرى يتم تقديم عروض في مجالات أخرى أيضا مثل تخفيضات على السلع والمنتجات في المحلات التجارية، وتخفيضات على رحلات الطيران وقطار الحرمين وغيرها، كما تم تقديم عروض أرقى المطاعم والوجبات في السعودية، وهذا من أجل المساهمة في الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني وخلق أجواء جيدة للسعوديين في يومهم المميز، وفي هذا المقال سنتحدث بشكل مفصل عن موضوع عروض التأمين اليوم الوطني 92 السعودي، تابعوا معنا التفاصيل التي سنوضحها لكم.

عروض التأمين اليوم الوطني 92

يستفسر السعوديون عن عروض التأمين اليوم الوطني 92 المعلن عنها في الأيام الأخيرة بالسعودية. يوافق هذا يوم 23 من سبتمبر والذي صادف يوم الجمعة، وبالنسبة لـ عروض اليوم الوطني تأمين السيارات 1444 هي متعددة. إذ تم وضع تخفيض بنسبة 9% من السعر الإجمالي من أجل تأمين أي سيارة، ويكون هذا من خلال شركة تكافل الراجحي، ولتستفيدوا منه لا بد من الذهاب لأقرب فرع للمصرف.

عروض اليوم الوطني تأمين سيارات

بالإضافة إلى ما سبق، فإن عروض اليوم الوطني تأمين السيارات أعلنت عنها أيضا شركة تأمين التعاونية للسيارات ضد الغير. بخصم نسبته خمسة وعشرون بالمئة فقط من السعر الإجمالي للتأمين الخاص بأي سيارة. كذلك الأهلية تقدم عروض تأمين بنسبة تسعة بالمئة لكل السيارات، وبالنسبة إلى سيارة هونداي لاندكروز وسيارة لكزس يتم تحويلها إلى مبلغ 1035 ريال سعودي فقط.

عروض الخليجية للتأمين

تقدم شركة الخليجية أيضا عرضها الخاص لـ تخفيضات تأمين السيارات في اليوم الوطني 1444. ويكون هذا من خلال البنك المركزي السعودي، وهذا كله من أجل خلق دور فعال في الاحتفالات التي تم إعدادها بهذه المناسبة. من أجل متابعة العروض لا بد من زيارة الحساب الرسمي على تويتر أو الموقع الرسمي الخاص بالشركة. على الإنترنت، وهناك أيضا شركة بروج للتأمين التعاوني أعلنت عن عروضها للتأمين.

بهذا نصل معكم إلى ختام مقال خصصناه لموضوع عروض التأمين اليوم الوطني 92، وقد حددنا لكم فيه أهم الشركات. التي أعلنت عن عروض التأمين للسيارات في اليوم الوطني السعودي، ولتفاصيل أكثر لا بد من متابعة المواقع الرسمية لهذه الشركات.