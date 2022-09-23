نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” تقديم الجوازات رجال 1444 رابط تقديم المديرية العامة للجوازات “جندي” أبشر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط تقديم الجوازات رجال 1444، فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات تقديم، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح التقديم في الجوازات رجال 1444 جندي، وقد وضعت الجوازات الشروط والضوابط اللازمة لشغل وظائف الجوازات رجال 1444، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل ضرورة قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التقديم.

متى يفتح تقديم الجوازات رجال 1444 سؤال تم طرحه في الفترة الأخيرة، وذلك من قبل الراغبين في الالتحاق على وظيفة جندي في الجوازات، وسوف نستعرض معكم موعد تقديم الجوازات وما هي التخصصات والشروط المطلوبة، لكن قبل هذا يجب التنبيه على ضرورة تعبئة استمارة التسجيل إلكترونياً عبر رابط أبشر توظيف jobs.sa بمنتهى الدقة ودون أخطاء، ومن المقرر أن يتم مطابقة المستندات الأصلية بما تم تسجيله في استمارة التقديم، وفي حالة وجود اختلاف سوف يتم استبعاد مقدم الطلب من الترشح.

تقديم الجوازات رجال 1444

وظائف الجوازات رجال لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديه مؤهل أعلى. وقد وضعت الجوازات الشروط اللازمة لشغل وظيفة جندي في الجوازات. كما يجب تجهيز كافة المستندات المطلوبة ورفعها مع استمارة التسجيل الإلكترونية عبر أبشر للتوظيف. وسيتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على هذه الشروط لاختيار أفضل العناصر المتقدمة.

رابط تقديم المديرية العامة للجوازات رجال 1444

التسجيل في وظائف الجوازات يتم من خلال رابط أبشر للتوظيف وبعد القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط أبشر jobs.sa.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو من خلال بوابة نفاذ.

الضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

اختيار “تقديم الجوازات رجال 1444”.

إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة والموافقة على الشروط والأحكام والنقر على “تقديم الطلب”.

تخصصات الجوازات رجال

اللغة الإنجليزية.

الأمن السيبراني.

شبكات الحاسب الآلي.

برمجة الحاسب الآلي.

الدعم الفني.

علوم الحاسب.

تقنية المعلومات.

علم المعلومات.

فني التمديدات الكهربائية.

فني إلكترونيات.

فني تبريد وتكييف.

فني الأنظمة الهيدروليكية.

فني أنظمة السلامة.

فني أنظمة الحريق.

فني كاميرات.

الإمداد والتموين.

الموارد البشرية.

القانون.

الشريعة.

إدارة الأعمال.

الإدارة المالية.

المحاسبة.

الحج والعمرة.

تحليل البيانات.

التطوير والتنظيم الإداري.

إدارة المخاطر.

اللغة الأوردو.

اللغة الإسبانية، الصينية، اليابانية، الفرنسية، الروسية، البنغالية.

شروط وظائف الجوازات 1444 رجال

شروط وظائف المديرية العامة للجوازات رجال 1444 كما يلي:-

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديه مؤهل أعلى. حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون قد سبق له التعيين في وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية. ألا يكون موظف في أي جهة حكومية. أن تكون الهوية الوطنية سارية وقت التقديم. اجتياز المتقدم للفحص الطبي والمقابلة الشخصية وجميع إجراءات واختبارات القبول. معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة. ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

متى يفتح تقديم الجوازات 1444

يبدأ التقديم من يوم السبت بتاريخ 28\02\1444 الموافق 24\09\2022. وينتهي يوم 03\03\1444 الموافق 29\09\2022.

كم الطول المطلوب في الجوازات “وظيفة جندي”

يتطلب الالتحاق بوظيفة جندي في الجوازات توافر بعض الشروط ومن أهم هذه الشروط تناسب الطول مع الوزن. لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل المتقدمين عن ما هو الطول المطلوب في وظائف الجوازات. وجدير بالذكر أنه يجب ألا يقل طول المتقدم عن 168سم وأن يتناسب الطول مع الوزن وفقاً للائحة الطبية. وهناك معدلة حسابية توضح ذلك وهي الحد الأدنى للوزن = الطول – 100 – 15. والحد الأعلى للوزن = الطول – 100 + 20.