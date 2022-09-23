نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الجوازات رجال 1444 عبر أبشر موعد وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان رسميًا من قبل المديرية العامة للجوازات بالسعودية على رابط تقديم الجوازات رجال 1444 عبر منصة أبشر الإلكترونية، كما تم تحديد موعد وشروط التقديم المعلن عنها رسميًا، ويتم التسجيل عن طريق تعبئة الاستمارة المحددة للتقديم بدقة من خلال إضافة البيانات الصحيحة للتسجيل، وتقديم المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

رابط تقديم الجوازات رجال 1444

يمكن التقديم على الجوازات للرجال بشكل إلكتروني، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

إضافة البيانات المطلوبة للتسجيل من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

بعدها قم بالضغط على “تقديم الجوازات رجال 1444”.

بعدها قم بتقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة وقم بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات قم بالضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط وظائف الجوازات

تم تحديد شروط محددة للتقديم على الوظائف وليتم الالتحاق بها من قبل المتقدمين للطلب، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

لا يجب أن يكون قد سبق لهم الزواج من غير سعودية.

يجب أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو أعلى.

إذا كان حاصل على شهادة من خارج الثانوية العامة يجب أن يقوم بتقديم معادلة.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك ولم يتم الحكم عليه من أحد القضايا المخلة بالشرف.

يجب أن يتمكن من اجتياز المقابلة الشخصية ومختلف إجراءات القبول.

لا يجب أن يكون قد عمل في وظيفة عسكرية أو كان ضمن الملتحقين بأحد الوظائف العسكرية.

لا بد من تقديم صورة الهوية الوطنية والتي يجب أن تكون سارية خلال فترة التقديم.

لا يجب أن يكون موظف في جهة حكومية.

موعد التقديم على وظائف الجوازات

عندما تم الإعلان على وظائف الجوازات فلقد تم تحديد موعد بداية ونهاية التقديم على الوظائف، موعد التقديم يبدأ في الـ 24 من سبتمبر 2022 الموافق 28/2/1444 هجريًا، وسوف يستمر التقديم حتى 29 سبتمبر 2022 الموافق 3/3/1444 هجريًا.