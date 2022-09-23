نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب جندي الجوازات 1444 مع البدلات .. سلم رواتب الجوازات 1444 رجال/نساء بالتزامن مع وظائف الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب جندي الجوازات 1444 رجال/نساء 1444 وما هو سلم رواتب الجوزات بعد اعلان وظائف الجوازات السعودية، نوضح عبر موقع ثقفني موعد ورابط تقديم وظائف الإدارة العامة للجوازات 1444.

حيث يتساءل العديد من الأفراد المتقدمين لتلك الوظائف عن سلم رواتب الجوازات، لذلك سوف نوضح بالتفصيل شروط ورابط التقديم بالإضافة إلى سلم الرواتب لعام 1444.

كم راتب جندي الجوازات 1444

قبل التعرف على سلم الرواتب للعاملين بالمديرية العامة للجوزات السعودية يجب التنوية أن سلم رواتب العاملين في الإدارة العامة للجوازات يختلف حسب اختلاف المؤهل الدراسي الذي حصل عليه الموظف، كذلك يختلف حسب الدرجة التي يعمل عليها الموظف سواء كان رجل، أو امرأة. كما يهمك التعرف على رابط التسجيل في وظائف الجوازات.

وبذلك يتم تحديد سلم رواتب الموظفين حسب نوع العمل. ومن الجدير بالذكر أن راتب الجندي العامل في المديرية العامة للجوزات يتراوح من (3000 إلي 4000) آلاف ريال سعودي ويختلف البدلات والعلاوة حسب الرتبة والمؤهل.

سلم رواتب الجوازات 1444

كما ذكرنا في السطور السابقة أن رواتب العاملين في الجوازات السعودية تختلف حسب المؤهل والدرجة التي يعمل عليها الفرد، لذلك تتراوح الرواتب كالتالي:

الجندي الحاصل على شهادة الثانوية العامة تتراوح رواتبه من 3000 إلى 4000 ريال سعودي.

ومع ذلك يحصل على بدل ميداني قدره 450 ريالًا وبدل إقامة 1000 ريال.

كذلك يحصل على بدل مخاطر 600 ريال وبدل مواصلات 500 ريال.

والمكافأة التي حصل عليها، مكافأة إرهابي تصل إلى 800 ريال سعودي.

وبذلك يكون الراتب الأساسي الذي يحصل عليه الجندي الفرد العامل في المديرية العامة للجوازات بعد اضافة البدلات والعلاوة هو 7200 ريال سعودي.

كم رواتب موظفين الجوازات في المطار؟

كافة الأفراد العاملين في المطارات السعودية والحاصلين على شهادة البكالوريوس تتراوح رواتبهم الخاصة من 5.000 وحتي 7.000 ريال سعودي. أما إذا وصل الموظف للرتبة السادسة والحصول على الدرجة الأولي؛ يزيد الراتب ليصل قيمته (8،500) ريال.

جميع الموظفين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة برتبة (جندي) تتراوح الرواتب من 3000 وحتي 4000 ريال سعودي.

كافة العاملين في الموانئ البحرية والبرية تصل رواتبهم من 8000 إلى 9200 ريال سعودي.

شروط التقديم في وظائف الجوازات السعودية

لكي تكون قادرًا على التقدم لوظيفة وقبولها في الجوازات السعودية، يجب أن تستوفي سلسلة من الشروط وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين، باستثناء أولئك الذين تربوا خارج المملكة بسبب خدمة الوالدين في المملكة العربية السعودية. من اهم الشروط تمتع الفرد بالسيرة والسمعة الطيبة. كما يشترط الحصول على الشهادات المطلوبة للتقديم، وفي حال حصوله على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية يجب عليه تقديم شهادة معادلة. ألا يكون محكوما عليه في أي قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. إذا كان المتقدم متزوجاً، يجب أن تكون جنسية الزوجة سعودية. يجب أن تكون هويته سارية. اجتاز جميع المقابلات واجتياز شروط الكشف الطبي. من الضروري عدم طرده من قبل النظام العسكري لأي سبب من الأسباب.

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موعد التقديم على وظائف الجوازات

أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية بالتعاون مع إدارة القبول المركزي عن فتح باب تسجيل رتب الجنود في مكتب الجوازات السعودي، على أن يكون الموعد النهائي هو يوم الخميس 3/3/1444.

وبذلك وضحنا كافة تفاصيل سلم رواتب الجوازات 1444 كما وضحنا كم راتب جندي الجوازات بالإضافة إلى ذلك ذكرنا كم رواتب موظفين الجوازات في المطار؟.