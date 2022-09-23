نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت الالعاب الناريه في الرياض اليوم الوطني 92 مباشرة بالدقيقة 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة وقت الالعاب الناريه في الرياض اليوم الوطني حيث تحتفل المملكة العربية السعودية وشعبها باليوم الوطني السعودي في كل عام ميلادي وبالتحديد في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، وهو تحويل مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودي، وتقوم هيئة الترفيه في المملكة بإطلاق العديد من الفعاليات والمظاهر ومنها العاب نارية اليوم الوطني ٩٢ في كافة أرجاء السعودية احتفالًا، ويكون المظهر خلاب جدًا.
وقت الالعاب الناريه في الرياض اليوم الوطني
تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، الموافق السابع والعشرين من شهر صفر ١٤٤٤ه، بالاحتفال بالعيد الوطني السعودي رقم ٩٢، كما أنها تقوم بعرض الالعاب النارية على شاشة التلفزيون السعودي في التاسعة مساءًا مباشرةً مع موعد انطلاقها من الرياض وأيضًا جدة وبذلك سوف يكون موعد الألعاب النارية في الرياض 2022 الساعة 9 مساءً اليوم، اما عن العروض الجوية فقد كانت كما يلي:
فعاليات اليوم الوطني ٩٢
أوضحت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الأماكن الخاصة بعرض الالعاب النارية وكذلك مواعيدها، في مختلف المناطق السعودية، وهي كالآتي:
- في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، يتم انطلاق الألعاب النارية من الساعة التاسعة مساءًا حتى التاسعة وخمس دقائق، وذلك في كلًا من؛ المدينة المنورة، وأبها، الرياض، بريدة، الخبر، الباحة، نجران، الجازان، حائل، عرعر، سكاكا، تبوك، جدة، الطائف، الإحساء، عنيزة، حفر، الباطن، الدمام.
- من اليوم السابع عشر حتى اليوم العشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، يتم انطلاق الاستعراضات الجوية والبحرية ورفع الأعلام، وذلك من الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة مساءًا.
- كما يتم انطلاق عروض عز الوطن من الواحد والعشرين حتى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساءًا، وذلك في العاصمة الرياض، ومسرح العمليات الافتراضي.
- بالإضافة إلى مهرجانات اليوم الوطني يتم إطلاقه من الواحد والعشرين حتى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، وذلك من الساعة الخامسة مساءًا حتى الثانية عشر صباحًا، حيث يقام ذلك في ثلاثة عشر منطقة في السعودية.
- هذا إلى جانب تقديم عرض سيرك دي سوليه من الواحد والعشرين حتى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، من الساعة الثامنة مساءًا حتى الثانية عشر صباحًا، على أن يقام العرض في مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض.
- بينما يتم إطلاق فعالية ليالي وطن من الثاني والعشرين حتى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، من الساعة السادسة مساءًا حتى الثانية عشر صباحًا، على أن يقام العرض على مسرح أرت بروميناد بمدينة جدة، ومسرح جامعة الأميرة نورة بالعاصمة الإدارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقت الالعاب الناريه في الرياض اليوم الوطني 92 مباشرة بالدقيقة 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.