نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الحد المانع” حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي السعودية بنشر تصريح يفيد بضرورة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديدة 1444 من أجل معرفة الحد المانع لصرف معاش الضمان المطور لهذا الشهر والتأكد من استحقاق صرف الراتب. أيضا هناك خطوات تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد رفض الاهلية.

ولكي تكمل كل إجراءات صرف راتب الضمان المطور الجديد لكل المستحقين ، وهم يستعلمون عن حاسبة الضمان الاجتماعي المطور من أجل التعرف على الراتب المستحق، ويهتمون أيضًا بمعرفة الحد المانع لصرف الدعم وهذا ما نقوم بتوضيحه لكم بالإضافة إلي شيء هام وهو “إجابة” كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور 1444 وهل يوجد شروط جديدة للأهلية.

كيف يتم احتساب راتب الضمان الاجتماعي؟

يمكنك أن تقوم بحساب راتب الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور التابع لوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة من أجل التسهيل على المواطنين، ويتم اتباع الخطوات التالية وهي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط موقع الحاسبة الإلكترونية.

ثم تقوم باختيار اسم البرنامج، وتقوم بالنقر على زر مستفيد الضمان الاجتماعي.

كما تقوم بكتابة كل رواتب العائلة الشهرية.

أيضًا تقوم بتوضيح الدخل الخاص بالإعاقة إن كان هناك سبب له.

بالإضافة إلى كتابة كل البيانات المتعلقة بالتابعين في الأسرة.

كذلك تقوم بالنفر على زر احسب.

وسوف يتم عرض كل البيانات المتعلقة براتب الضمان الاجتماعي.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور 1444

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت قيمة مبلغ الحد المانع للضمان المطور بمقدار يبدأ من 1100 ريال سعودي للأسرة المكونة من فرد واحد.

أما إن كانت الأسرة مكونة من فردين فيكون الحد المانع للضمان 1650 ريال سعودي. وفي حالة كان عدد أفراد الأسرة 3 فيكون الحد المانع للضمان والأعلى للمعاش هو 2200 ريال سعودي.

لكن إن كان عدد أفراد الأسرة 4 أفراد فيكون الحد الأعلى للمعاش 2750 ريال سعودي. وفي حالة كان عدد أفراد الأسرة 5 فيكون الحد المانع والحد الأعلى للمعاش 3300 ريال.

كذلك إن كان عدد أفراد الأسرة 6 فيكون الحد المانع للضمان والحد الأعلى للمعاش هو 3850 ريال سعودي. لكن الأسرة المكونة من 7 أفراد يكون الحد المانع للضمان والحد الأعلى للمعاش 4400 ريال سعودي.

وفي حالة كان عدد أفراد الأسرة 8 يكون الحد المانع للضمان والحد المانع للمعاش 4950 ريال سعودي. لكن في حالة كان عدد أفراد الأسرة 9 أفراد فيكون الحد المانع للضمان والحد الأعلى للمعاش 5500 ريال سعودي.

أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

الجدير بالذكر أن الموارد البشرية أعلنت سابقا عن إيقاف تقديم الدعم إلى بعض المستفيدين لوجود عدة أسباب والتي بسببها يظهر رسالة “غير مستحق” ، وكانت تلك الأسباب كالتالية:

في حال تقديم معلومات غير صحيحة وغير متوافقة مع الجهات ذات الصلة. ويتم إيقافه أيضا في حال إقامة المستفيد داخل دار إيواء حكومية. كما يتم إيقافه عندما يمتنع المستفيد من تحديث البيانات الخاصة به عند حدوث أي من التغييرات. إذا رفض المستفيد العمل بالرغم من قدرته على مواصلة العمل يتم ايقاف المعاش الخاص به. عدم الالتزام بكافة الشروط التي وضعتها الوزارة. يتم ايقاف المعاش نهائية إذا توفي المستفيد، ولم يتمكن أبناءه من الحصول عليه بدلا منه.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، وقد وضحنا لكم الطريقة اللازمة لحساب الضمان الاجتماعي، وما هو الحد المانع لراتب الضمان الاجتماعي.